¿Jugará Gronkowski Tuvo una práctica limitada el ala cerrada de los Patriots.|

A solamente unos días de que se juegue el Super Bowl LII en Minnesota el ala cerrada de los Patriots, Rob Gronkowski sigue en el protocolo de conmoción, por lo que ha tenido una práctica limitada previo al duelo ante los Eagles.

Gronkowski sigue en dicho protocolo tras el golpe que sufrió en la Final de Conferencia Americana, pudo volver a entrenar con el equipo desde el sábado pasado tras perderse las prácticas de los días anteriores y hoy fue puesto en la lista de jugadores que tuvieron acción limitada en el entrenamiento.

El entrenador Bill Belichick declaró que Gronkowski estuvo en el entrenamiento y esta vez no usó la casaca roja de no contacto que tuvo anteriormente, aunque todavía no entrena a tope, pero según declaraciones previas del jugador, confía en estar listo para el juego del domingo.

De igual manera Tom Brady entrenó con el equipo, quien estuvo utilizando una cinta adhesiva negra en su mano derecha con la que lanza, según el reporte de Azteca Deportes es que sigue recuperándose de un corte que sufrió en los días previos en el duelo ante los Jaguars por el campeonato de la Conferencia Americana.