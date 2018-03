Jugadores y aficionados conmocionados por la muerte de Davide Astori

Está mañana fue encontrado sin vida el capitán del club de fútbol Fiorentina Davide Astori, Informes preliminares apuntaron que el futbolista de 31 años que se desempeñaba como defensa, falleció de un paro cardíaco .

"La Fiorentina, profundamente trastornada, se ve obligada a anunciar que su capitán Davide Astori ha muerto por una enfermedad repentina", dijo la Fiorentina en Twitter.

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.

Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 4 de marzo de 2018

La Serie A de Italia, la liga profesional de primera división de ese país, anunció que todos los partidos de hoy quedan pospuestas en señal de luto.

Davide Astori

Jugadores y aficionados conmocionados por la muerte de Davide Astori

Los jugadores estaban concentrados en el partido. Ya estaban en el campo de juego haciendo los trabajos de calentamiento y repasando mentalmente la táctica para enfrentar una nueva fecha del calcio italiano. El pitazo inicial nunca llegó.

Los jugadores del Cagliari y el Genoa fueron interrumpidos por el árbitro y asistentes para informarles de la trágica y sorpresiva muerte de Davide Astori.

En el estadio Luigi Ferraris, las caras atónitas se multiplicaban. Nadie podía creerlo. Por su parte, los espectadores que estaban presentes en las tribunas no entendían lo que pasaba al ver las muestras de dolor e incomprensión.

La pena era más honda entre los jugadores del Cagliari, club que hasta hace pocas temporadas contaba entre sus filas con el talentoso defensor.

Jugadores y aficionados conmocionados por la muerte de Davide Astori

Jugadores y aficionados conmocionados por la muerte de Davide Astori

Jugadores y aficionados conmocionados por la muerte de Davide Astori

Jugadores y aficionados conmocionados por la muerte de Davide Astori

El club manifestó en las redes sociales su pena. "Con nuestra camiseta has realizado tus sueños, has marcado con la Selección, has sido nuestro valiente capitán. Has sido amado por nuestra gente y has amado nuestra tierra (Cerdeña). Ciao Davide", fue el mensaje publicado por el Cagliari en su cuenta de Twitter.

En tanto, los jugadores del Genoa también lucían consternados. Astori, integrante de la selección italiana en más de una decena de oportunidades, era conocido en todo el país.

Los siete partidos de la Serie A previstos este domingo fueron aplazados a una fecha por determinar, anunció la Serie A.

Los siete encuentros afectados son; Udinese-Fiorentina, Genoa-Cagliari, Atalanta-Sampdoria, Benevento-Hellas, Chievo-Sassuolo, Torino-Crotone y Milan-Inter.

Astori, de 31 años, falleció en un hotel en Udine, sin que por el momento se conozcan las circunstancias de su muerte.

Davide Astori

¡Hasta siempre Crack!