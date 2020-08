Jugadores del Cruz Azul SE OLVIDAN de Billy Álvarez.

La situación que vive el ex directivo del Cruz Azul, Billy Álvarez, parece que ha dejado de tener el apoyo de los jugadores del cuadro Cementero; quienes en dos de las tres primeras fechas salieron con una manta de apoyo para el directivo y ahora ya parece que se han olvidado de apoyar a quien fuera el mandamás del cuadro de La Noria.

La plantilla del cuadro Celeste en las Jornadas 2 y 3 del presente Torneo Guardianes 2020 salió con una manta minutos antes de iniciar los duelos ante el Puebla y León, que mostraban apoyo a Guillermo Álvarez.

Jugadores Cruz Azul.

"Hoy más que nunca somos un equipo, estamos contigo, Billy".

Se pudo leer en la manta en la que los futbolistas del Cruz Azul apoyaban a Billy Álvarez por la situación que atraviesa en cuestiones legales por un presunto lavado de dinero y otros delitos.

Cruz Azul no apoyará más a Billy en Liga MX

Pero en los duelos de la Jornada 4 y 5 en contra del Querétaro y los Bravos de Juárez, la manta para apoyar al ex presidente del Cruz Azul no se vio por parte de sus jugadores. Parece que el apoyo se ha apagado o simplemente ya recibieron la orden de no salir con dicha manta en los siguientes duelos de la Liga MX.

En el portal Mediotiempo han filtrado en la columna llamada Toque Filtrado que hay simpatía por Billy Álvarez dentro de los jugadores del Cruz Azul, pero parece que no se hará pública más en los duelos de la Liga MX en este Guardianes 2020.

Jugadores del Cruz Azul.

Te Puede Interesar: En Tigres al ‘Tuca’ le URGE recuperar porteros con coronavirus

"Tal parece que esa simpatía por Billy que el equipo pregonó tendrá que quedarse en el cajón, o al menos no ser exhibido públicamente, pues tras la visita de los disidentes a la Noria el viernes, en el que prácticamente ya se hicieron cargo del club, se hizo la solicitud de no volver a aparecer con dicha lona previo a los partidos de local de La Máquina".