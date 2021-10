Jugadores del Club Chivas eSports son despedidos tras ser acusados de acoso

Club Chivas ha despedido a sus jugadores de eSports, Rodrigo Iván Quiroz Ramírez “Rovi” y Ángel Gael Sánchez Lara “Lua”, quienes fueron acusados de acoso. Esto fue confirmado por el Club Deportivo Guadalajara mediante un comunicado en sus redes sociales.

“El equipo de Chivas eSports informa que a partir de hoy, lunes 18 de octubre, nuestros pro players del campeonato mexicano de rainbow six siege, Rodrigo Iván Quiroz Ramírez ‘Rovi’ y Ángel Gael Sánchez Lara ‘Lua’, quedan desvinculados de manera definitiva de nuestra institución”, escribieron.

En el comunicado reafirmaron su compromiso para “combatir el acoso en cualquiera de sus formas”, aunque no dieron más detalles sobre las acusaciones. Ellos no son los únicos ex miembros de Chivas que ha sido acusado de acoso sexual.

Club Chivas eSports se quedan sin dos de sus jugadores

Los integrantes del equipo de eSports fueron despedidos y el resto ha sido sancionado/Foto: Twitter

Los dos gamers profesionales que fueron despedidos estaban participando en el campeonato mexicano de Rainbow Six Siege. Pero las sanciones no pararon ahí, ya que el Club Deportivo también anunció medidas disciplinarias para el resto de los integrantes del equipo de videojugadores que habitan la gaming house con sede en la CDMX.

De acuerdo con Chivas, los demás integrantes de su división de eSports incurrieron en faltas al reglamento interno de la institución. Como mencionamos en La Verdad Noticias, el equipo ha experimentado problemas de indisciplina en los últimos tiempos, incluso los citados gamers no son los únicos que han sido despedidos por un motivo similar.

Los jugadores que no han cumplido en Chivas

El team de juegos de Chivas ya no tendrá a dos de sus jóvenes gamers/Foto: Chivas

Recordemos que las Chivas despidieron en noviembre del 2020 a Dieter Villalpando debido a que, presuntamente, abusó sexualmente de una mujer en una fiesta. En esa fiesta, supuestamente estuvieron Alexis Peña, José Juan Vázquez y la Chofis López; ninguno de ellos continúa en el Club Deportivo Guadalajara.

De igual manera, al inicio de la pandemia de COVID-19, varios jugadores del Club Chivas como Alexis Vega, Uriel Antuna y Chicote Calderón protagonizaron indisciplinas relacionadas al consumo de alcohol. Mientras que también dieron de baja a Víctor Guzmán debido a que dio positivo en un antidoping.

