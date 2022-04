Jugadores de la Selección Mexicana sub 23

Jugadores de la Selección Mexicana de la sub 23

La Selección Mexicana sub 23 está conformada por una plantilla de 18 jugadores con edad media de 23.7 y pertenecen a la confederación de la CONCACAF. Estos son sus nombres:

Luis Malagón. Portero

Sebastián Jurado. Portero

Johan Vásquez. Defensa central

Jesús Angulo. Defensa central

Gilberto Sepúlveda. Defensa central

Érick Aguirre. Lateral izquierdo

Alejandro Mayorga. Lateral izquierdo

Kevin Álvarez. Lateral derecho

Vladimir Loroña. Lateral derecho

Alan Mozo. Lateral derecho

Alan Cervantes. Pivote

José Esquivel. Pivote

Alejandro Zendejas. Mediocentro

Fernando Beltrán. Mediocentro

Jesús Angulo. Mediocentro ofensivo

Alexis Vega. Extremo izquierdo

Jairo Torres. Extremo derecho

José Macías. Delantero centro

Si deseas saber más acerca de cómo fue la convocatoria de la Selección Mexicana en Tokio 2020 y cuándo serán sus próximos partidos, a continuación La Verdad Noticias te comparte todos los detalles.

Partidos de la Selección Mexicana sub 23

Los partidos en los que jugó la Selección Mexicana en Tokio 2021 fueron:

22/07: México 4-1 Francia | Tokio Stadium

25/07: México 1-2 Japón | 06:00 horas | Saitama Stadium

28/07: México 3-0 Sudáfrica | 06:30 horas | Sapporo Dome

31/07 : México 6-3 Corea del Sur | 06:00 | Yokohama Stadium

03/08 : México 0 (1)-(4) 0 Brasil | 03:00 | Kashima Stadium

06/08: México 3-1 Japón| 06:00 | Saitama

¿Qué jugadores de México fueron a los Juegos Olímpicos?

Jugadores de la Selección Mexicana en los olimpicos

Los jugadores de la Selección Mexicana que fueron a los juegos olímpicos son:

Porteros: Guillermo Ochoa, Luis Malagón y Sebastián Jurado.

Defensas: Johan Vásquez, Vladimir Loroña, César Montes, Jorge Sánchez, Erick Aguirre y Jesús Angulo.

Mediocampistas: Carlos Rodríguez, Luis Romo, Erick Aguirre, José Joaquín Esquivel, Sebastián Córdova y Fernando Beltrán.

Delanteros: Uriel Antuna, Alexis Vega, Eduardo Aguirre, Henry Martín, Diego Lainez, Jesús Angulo y Roberto Alvarado.

Algunos elementos como: José Juan Macías, Gilberto Sepúlveda, Alan Mozo y Santiago Muñoz quedaron fuera a pesar de haber sido parte del campeonato del preolímpico en Concacaf.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana Sub 23?

Partidos de la Selección Sub 23

Hasta el momento no se tiene registro de los próximos juegos de la Selección Mexicana sub 23, sin embargo los próximos partidos que se estarán jugando este mes son los del Campeonato femenino sub 17 y Mayor de la Concacaf.