Jugadores de LaLiga de España demandarán por reducción de sueldo

Ante la medida económica que han tomado varios equipos alrededor del mundo, quienes han reducido el sueldo de sus futbolistas ante la crisis generada por la contingencia sanitaria del Coronavirus, sin embargo, no todos están de acuerdo con esta estrategia ya que algunos jugadores del equipo conjunto del Alavés de LaLiga de España, han anunciado que interpondrán una demanda ante dicha reducción.

Los jugadores del Alavés mostraron su inconformidad

Los jugadores del Alavés demandarán al club

Tal es el caso del Alavés de la Liga Española, equipo en el que milita el ex jugador de la Máquina del Cruz Azul, Édgar Méndez, quien anunció públicamente que él y sus compañeros procederán legalmente en contra del Club pues consideran injusta dicha reducción en su salario.

Edgar Méndez

"Tenemos que ir por temas judiciales, demandar al club y no solo uno, sino 25 jugadores los que demandarían. El club se pone en la peor situación de que no se va a jugar, pero nosotros se va a jugar y ellos están respaldándose", Reveló.

Los jugadores demandarán al Alavés

De acuerdo con las declaraciones de Édgar Méndez, el club reducirá el salario de una manera en la que saldrían perjudicados, pues no les dan la oportunidad de negociar el monto que dejarán de percibir.

Los jugadores sienten que están siendo ofendidos

"Nos quieren quitar como el 28 por ciento anual y eso se me hace una cantidad un poco alta y después si La Liga continúa no nos dan derecho a volver a negociar. La mayoría de los clubes, si se juega, les perdonan el tanto por ciento y van a cobrar lo mismo y a nosotros no nos están dando razón de negociar eso, sería el 28 por ciento se juega o no se juega".