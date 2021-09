Jugadores de Chivas son amenazados con bajas salariales, y es que esta medida está siendo adoptada por varios clubes de la Liga MX y es que la pandemia de COVID-19 ha afectado la billetera de los equipos del fútbol mexicanos.

Esto inclusive se ha visto reflejado en el cumplimiento de los contratos que, en su momento, parecían perfectamente viables, pero que luego de un fatídico 2020 se han convertido en verdaderos problemas. En el caso de Chivas, el ambiente es tenso pese al triunfo ante Necaxa.

Hasta donde se conoce, los directivos del equipo Chivas de Guadalajara, le mencionaron a algunos jugadores que —si no ganaban— habría represalias, y no contra el cuerpo técnico, sino enfocadas a la cuestión salarial, situación que no deja de preocupar a los jugadores.

¿Cuánto ganan los jugadores de Chivas?

El salario de cada jugador varía de acuerdo a sus talentos

Los salarios que se manejan en el fútbol mexicano constantemente son motivo de polémica y debate, no solo deportivo, sino social.

Según estudios realizados por Global Sports Salaries Survey un futbolista de equipos élite como América, Cruz Azul o Chivas, ganan desde 15 o 20 mil pesos hasta los 50 mil al mes.

En el mismo estudio se detalla que un futbolista de la Liga MX en promedio gana mil 73 dólares, que al mes representan 32 mil 190 (643 mil pesos mexicanos).

Persisten los problemas económicos en Chivas

Persiste la crisis económica en Chivas; directivos exigen resultados

Según se ha difundido Chivas de Guadalajara vive momentos complicados a nivel deportivo e institucional. Futbolísticamente no han generado buenos resultados y esto puede ir ligado a las dificultades extra deportivas por las que atraviesa el Rebaño.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, uno de los pendientes de las Chivas es el que mantiene con su exentrenador, Luis Fernando Tena.

La directiva del ‘Chiverío’ mantiene una cuenta pendiente con el exfutbolista mexicano, quien asumió las riendas del equipo en septiembre de 2019. Chivas ha tenido que ir cancelando por plazos la liquidación de Tena, luego de que este fuera desvinculado de la institución de forma temprana en agosto de 2020.

Además las Chivas de Guadalajara mantienen algunas cuentas pendientes relacionadas a la adquisición de futbolistas de su plantilla en la Liga MX. El pacto que aún no ha sido concretado vincula al Rebaño con Necaxa.

El equipo de Guadalajara debe cubrir al rededor de $20 millones de dólares por las compras de Jesús Ángulo, Cristián Calderón y Alexis Peña.

Ahora conoces el motivo por el que los Jugadores de Chivas son amenazados con bajas salariales, habrá que esperar según los próximos resultados si la directiva hace efectiva la advertencia.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.