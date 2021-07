Jugadoras mexicanas de softbol tiraron más uniformes en otros torneos

Las ex seleccionadas nacionales María Luisa Hernández Gallegos y Diana Gabriela Castillo Reyes, no se sorprendieron por la acción de las jugadoras mexicanas de softbol, pues ambas coinciden en que no es la primera vez que ellas tiran a la basura sus uniformes oficiales de Tokio 2020.

Ambas reconocen que el equipo de softbol cuenta con muchas jugadoras muy talentosas quienes tuvieron un papel extraordinario en los Juegos Olímpicos, pero afirman que es lamentable lo que hicieron.

Ante la gravedad de la situación la Federación Mexicana de Softbol investigará quienes realizaron tal acto para imponer una sanción.

Jugadoras Mexicanas de softbol tiraron uniformes en el Panamericano de 2017

La crítica contra las jugadoras es muy fuerte

Diana Gabriela reveló que en el torneo clasificatorio ella y otras compañeras recogieron varias cosas que las deportistas dejaron en la villa, como cascos, pants y playeras oficiales.

“Nosotras las juntamos, porque tirarlas es una falta de respeto”.

Por su parte, Luisa Hernández comentó que en el Panamericano clasificatorio en República Dominicana 2017, también desecharon su uniforme; en esa competencia ganaron la medalla de Bronce como selección de México, en donde participaron las mexicoamericanas.

Para ambas ex seleccionadas, esta acción les provocó perder todo el cariño y respeto que ganaron durante su participación en Tokio 2020.

Posteriormente se dio a conocer la “razón” por la que las jugadoras tiraron su uniforme a la basura, pero para la mayoría de los mexicanos fue irrelevante; afirmaron que se vieron obligadas a dejarlo por el exceso de equipaje.

Nombres de jugadoras mexicanas de softbol

Solo una es totalmente mexicana

Stefanía Aradillas (CDMX)

Suzannah Brookshire (California)

Brittany Cervantes (California)

Dallas Escobedo (Glendale, Arizona)

Tatyana Forbes (Redmond, Washington)

Chelsea González (La Habra, California)

Sierra Hyland (Visalia, California)

Taylor McQuillin (Tucson, Arizona)

Danielle O’toole (Upland, California)

Sashel Rangel (San Diego, California)

Nicole Rangel (Houston, Texas)

Sydney sánchez (Murrieta, California)

Anissa Urtez (Long Beach, California)

Amanda Sánchez (West Covina, California)

Victoria Vidales (La Porte, Texas)

Cabe mencionar que una de las jugadoras mexicanas de softbol, Steffany Aradillas mostró que aún tiene sus uniformes de Tokio 2020, siendo la única atleta que no los desechó.

