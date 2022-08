Jugadoras de futbol americano no tienen boletos para regresar a México

La Selección Mexicana de Futbol Americano jugó su primer partido en el Mundial de Helsinki y derrotó a Australia 34-6 en la segunda ronda, luego de perderse el primer juego contra Gran Bretaña tras las irregularidades que provocaron que las jugadoras llegaran con casi una semana de retraso.

El equipo mexicano cierra su participación en el Mundial el domingo 7 de agosto, contra Alemania, y un día después las jugadoras deben salir de Finlandia, por lo que en la embajada de México en Helsinki hay preocupación ya que ahora no cuentan con vuelos para su regreso a México..

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano, César Barrera, aseguró que las jugadoras estarían de regreso en nuestro país el lunes 8 de agosto, según el contrato realizado con la agencia de viajes, que fue la misma que se encargó de gestionar los vuelos de ida..

Sin embargo, durante una entrevista del portal Sopitas a Mel Trillo, reportera mexicana que se encuentra en Helsinki, no hay garantías sobre el regreso de las jugadoras mexicanas para el 8 de agosto, por lo que hay preocupación en la embajada y con los padres de las jugadoras.

“La embajada no es como las embajadas que conocemos en México, que son enormes casas, la embajada de aquí literalmente es un departamento en el cual trabajan sólo cinco personas. El embajador y las personas que trabajan con él nos dicen ‘¿dónde meternos a 50 personas?’”.

“La federación internacional les da hotel a las jugadoras hasta el día lunes 8 de agosto, y si para el lunes no están volando, ¿dónde se van a quedar las jugadoras?”, compartió Mel. “La embajada esta preocupada por la seguridad y la integridad de las jugadoras”.

La Embajada de México está preocupada

“Hasta donde sabemos no hay vuelos. La embajada está directamente en contacto con el head coach y si el head coach tuviera los vuelos, la embajada no me estaría pidiendo de favor que presionemos con los vuelos de regreso”.

“César Barrera dijo en la conferencia que haría llegar los boletos a las jugadoras y con el head coach. Hoy (3 de agosto) me senté a platicar con las jugadoras y ninguna tiene vuelo”, compartió Trillo.

