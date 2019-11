Jugadora de Chivas es DISCRIMINADA por chófer americanista (fotos)

La eterna rivalidad gestada entre las Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara, es tan intensa que en ocasiones rebasa el terreno de juego y se hace presente en situaciones de la vida diaria, tal es el caso que protagonizó una de las jugadoras de la escuadra de Chivas Femenil, Michelle González, quien denunció discriminación por parte de un chofer americanista.

Michelle González denunció el hecho en redes sociales

La mediocampista rojiblanca narró a través de su cuenta oficial de Twitter, un lamentable incidente que vivió con un taxista aficionado del América, en donde aseguró ser víctima de discriminación debido a que el conductor no quiso brindarle el servicio argumentando que él no podía subir a simpatizantes del conjunto tapatío, acción que reprobó al señalar que la rivalidad debe quedarse en la cancha.

El chófer no quiso brindar el servicio

"Iba rumbo a mi rehabilitación a verde valle y un chofer americanista del transporte público no me quiso subir porque traía el pans de @Chivas ¿Cómo tomar eso? La rivalidad debería quedarse dentro de la cancha, ¿No?", escribió Michelle.

Michelle se sintió ofendida pues este tipo de cosas no debería de pasar

La jugadora de 24 años de edad y originaria de Iztacalco, detalló que el chofer aseguró ser americanista y por esa razón no podía transportar a gente de Chivas. "Me acerqué a la base de transportes públicos, el chofer claramente me dijo que le iba al América y que él no subía a Chivistas".

Michelle se desempeña como lateral en el equipo del Rebaño Femenil

Finalmente, Michelle González, cuestionó cómo la afición por un equipo puede impactar en la vida cotidiana de un ciudadano común y corriente: “Tantita conciencia que sí; el futbol implica muchos temas, como (pasión, rivalidad, etc) pero que no pase por alto que antes de todo y todos somos personas”, sentenció la futbolista del Guadalajara Femenil.

Tantita conciencia que si; el futbol implica muchos temas, como (pasión, rivalidad, etc) pero que no pase por alto que antes de todo y todos somos personas. https://t.co/KYb1W1CgPU — Michelle González (@MichGonMer) November 28, 2019

