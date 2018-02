Jugador y directivo se acusan mutuamente por la polémica foto comprometedora.

Tanto el jugador como el directivo se acusan mutuamente de haber publicado la fotografía que destapó el escándalo. Para González, lo que está ocurriendo son acusaciones falsas y motivadas por el intento de Caballero de obtener su pase contractual.

"Me siento mal por lo que está pasando, me están acusando de trata y quiere decir que los 160 jugadores que están acá están metidos en eso. Que todos los que entran acá pasan por mí", dijo a Noticias Paraguay.

La Asociación Paraguaya de Fútbol pidió a través de un comunicado que haya "medidas correctivas" de la Unión de Fútbol del Interior. Sin embargo un allanamiento por parte de la fiscal Patricia Martínez encontró irregularidades administrativas en cuanto a la relación laboral con los jóvenes que aún son menores de edad y cuatro jóvenes viviendo en condiciones precarias.

"Hay una sospecha de trata de personas que implica la retención contra la voluntad de la persona, para realizar determinadas actividades", se apropian de la persona. No pueden salir del club, no pueden ir a otro lado a jugar, no les dan el pase, y con eso manejan y coaccionan a las personas", dijo Martínez a los periodistas de Paraguay.