Jugador renunció al Tri y revela por qué vetaron a Javier Hernández

Gerardo Martino lanzó la convocatoria de los 31 futbolistas de la Selección Mexicana que pelearan su puesto por el Mundial de Qatar 2022. Una de las grandes ausencias fueron las de Carlos Acevedo, Javier Hernández y Carlos Vela.

Martino sólo mencionó las de los atacantes e hizo hincapié en la negativa de Vela por no querer ir al Tri. Mientras tanto en el caso de Javier Hernández, el entrenador argentino comentó que tenía preferencias por otros delanteros antes que las del goleador del LA Galaxy.

Sin embargo y de acuerdo con información de El Futbolero, muchos cuestionaron su argumento ya que consideraron que el nivel que lleva el mexicano “Chicharito” Hernández es de los mejores para un delantero mexicano.

“Chichcarito tendría que estar en el Tricolor”

Mientras tanto Javier Aquino, futbolista de Tigres y ex seleccionado nacional, habló acerca de la baja de Javier Hernández y por qué cree que no fue seleccionado por Martino: "Si me preguntas claro que tendría que estar.

Es un delantero que está metiendo goles, que está en ritmo, que tiene una jerarquía dentro de la cancha para enfrentar rivales, es algo que en un Mundial sin duda que te ayuda, pero el entrenador tiene sus razones y hay que respetarlas".

Me pasó un poco eso (fastidio por pelear un lugar), estuve en dos procesos, en el primero más actividad con Chepo y con Juan Carlos Osorio en toda la eliminatoria tuve oportunidad y no tuve participación en el mundial, llegó desesperación de mi parte y dije ‘no más’” comentó Aquino para TUDN.

Gerardo Martino ha sido muy criticado

La Selección Mexicana de Gerardo Martino es una de las más criticadas de los últimos años, los malos resultados y la falta de títulos han hecho que las dudas sobre el argentino crezcan, y con el Mundial cerca la gente comienza a hacer cuentas de lo que ha perdido el Tri, incluso en dinero.

Hay que recordar que, durante la negociación del entrenador para que llegara a México, se tuvo que lidiar con el interés de clubes extranjeros, las selecciones de Argentina y Estados Unidos, pero al final se le pudo contratar con la promesa de un gran proyecto.

