Jugador que rechazó estar en la Selección Mexicana, es acusado de racismo

El jugador que rechazó estar en la Selección Mexicana de Fútbol, Ricardo Pepi, está envuelto en un polémico episodio de racismo que tuvo lugar en redes sociales y que ya ha tomado cierta relevancia en todas las plataformas de redes sociales.

Todo inició por un like a una publicación racista que fue hecha a través de Twitter, misma que por sí sola desató mucha controversia pero se hizo aún más grande el escándalo con el simple like del deportista texano, pues los aficionados no dejaron pasar la oportunidad de hacer notorio su enojo.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que un jugador renunciaría al Tri dejando un gran vacío, pero no se trataba del futbolista señalado en esta ocasión.

¿Qué hizo Ricardo Pepi?

El jugador fue tachado de racista

La publicación a la que el texano le dio like, arremetía contra los mexicanos y esto desató incluso indignación entre la sociedad futbolera mexicana.

“Hechos. Estos monos mexicanos no pueden admitir que no tienen talento”.

Todo alcanzó un punto máximo de escándalo cuando Pepi le dio “me gusta” al comentario racista, y de inmediato cientos de personas le tomaron captura de pantalla, y pese a que él intentó revertir su acción eliminando el like, ya era demasiado tarde.

Recordemos que anteriormente rechazó a México por jugar en la Selección de fútbol de Estados Unidos, pero tuvo un breve paso por el equipo tricolor cuando estaba en la categoría Sub-16.

¿Quién es el jugador Ricardo Pepi?

El texano tiene una gran trayectoria a su corta edad

Es el segundo fichaje más caro de un jugador que fue formado en la MLS; el jugador de 18 años de edad, se convirtió en la mejor venta del FC Dallas cuando fue adquirido por el FC Augsburg de la Bundesliga alemana, por un total de 20 millones de dólares.

Ricardo Pepi es la joven promesa de Estados Unidos, con tan solo 18 años de edad, ha logrado importantes anotaciones durante los partidos que ha disputado.

