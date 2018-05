Jugador homosexual de la Premier League con miedo a perderlo todo por homofobia

"La Premier League es un ambiente muy extraño para un hombre gay o bi".

Esas fueron las primeras palabras de un muchacho diseñador de 21 años, el cual aseguró en una entrevista privada al medio "The Sun", que llegó a ser el amante de un futbolista importante de la liga inglesa.

La persona entrevistada no quiso dar nombres, pero narró una historia de amor y ocultamiento en la que el jugador hasta trató de pagarle el silencio con 10 mil libras (13 mil dólares), una cantidad que él mismo rechazó, de acuerdo a información de "The Daily Star on Sunday", otro medio británico.

En esa información, el joven de la moda admitió que conoció al futbolista, el cual tiene novia y un bebé, hace cuatro años en un lugar nocturno. Con amigos en común, empezaron a platicar y llegando al final de la noche intercambiaron sus números.

"Si alguien se entera, podría arruinar su carrera. Siente que enfrentará abusos e intimidaciones constantes", admitió en el mismo momento que afirmaba que el atleta de igual forma le ofreció comprarle un auto en un intento desesperado de mantener sus citas en secreto.

"Muchos de sus amigos en los equipos de la Premier League saben que mi hombre es bisexual. No tienen ningún problema con eso, en realidad son extremadamente comprensivos", declaró el joven de 21 años, quien afirmó que no aceptó los bienes materiales ya que no deseaba chantajear al jugador.

Aunque, cabe mencionar que una conversación publicada en Daily Star no deja en claro ese punto:

Conversación publicada

"Seguro alguien va a escuchar mis historias sobre ti", le escribió. "No seas así, vas a arruinar mi carrera, rencoroso", contesta el futbolista. Ante la prueba de debilidad, el joven de la moda le echa en cara haberlo buscado cuando "querías una follada y no molestar luego".

"Quizás la gente necesite saber que eres gay y tu deberías ser menos egoísta".

"Te daré 10 mil y te pagaré un auto si prometes no decir nada".

El jugador le da la sugerencia de "buscar una relación con alguien con quien pueda ser abierto", lo que molesta a su amante, que hace insistencia en su primera amenaza: "Quizás la gente necesite saber que eres gay y tu deberías ser menos egoísta".

Ya leída la amenaza, el supuesto deportista responde: "Te daré 10 mil (libras esterlinas) y te pagaré un auto si prometes no decir nada y no nos veremos más".

De acuerdo al hombre que recibió la oferta en lugar del silencio, la relación tuvo una duración de algo menos de un año: "Nos hemos estado viendo durante nueve meses, más y más. Diría que nos hemos encontrado una docena de veces", aclaró.

Por si fuera poco piensa que "no son los jugadores los del problema", sino que es "la reacción de los fanáticos por lo que está aterrorizado de que salga a la luz. Tiene miedo de cantos y tormentos desde las gradas".

"Él tiene un tormento emocional de tener que fingir y mentirle a la gente sobre quién es realmente", finalizó el amante del jugador y contempló que, "es una pena que gays y bisexuales sean perseguidos tanto en el fútbol".