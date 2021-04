Jugador del Valencia revela los comentarios racistas que recibió de Juan Cala

Las muestras de racismo se siguen presentando en el futbol a nivel mundial, y el caso más reciente fue el de Mouctar Diakhaby, defensa del Valencia, quien denunció haber recibido comentarios racistas durante el partido ante el Cádiz de LaLiga española.

Lo anterior se registró en el duelo correspondiente a la Jornada 29 del fútbol de España, en donde Diakhaby aseguró que el defensa Juan Cala lanzó terribles comentarios discriminatorios en su contra, por lo que decidió abandonar el terreno de juego.

Ante esta situación, el jugador del Valencia rompió el silencio y decidió dar su versión de lo ocurrido el pasado domingo durante el partido, asegurando que el atacante del Cádiz lo insultó con palabras racistas que te presentamos a continuación en La Verdad Noticias.

Diakhaby reveló las palabras de racismo que recibió

“En Cádiz el domingo hay una jugada en la que un jugador me insulta y sus palabras son ‘Negro de mierda’. Eso es intolerable, no puedo consentir eso. Todos vieron mi reacción. Eso no puede pasar en la vida normal y tampoco en el futbol”, explicó el jugador francés.

De la misma forma, Mouctar Diakhaby reveló que los compañeros de Cala trataron de que el conjunto del Valencia volviera al terreno de juego, ofreciendo la posibilidad de que el agresor se disculpara, pero la escuadra visitante mantuvo su postura.

“Yo y mis compañeros decidimos irnos al vestuario. Fue una buena decisión. Luego nos preguntó un jugador de ellos a un jugador nuestro si volveríamos al campo si Cala se excusaba. Dijimos que no, que las cosas no son así, que no puedes hacer algo y excusarte y pasar así”, apuntó.

Por esta razón, el jugador galo hizo un llamado a las autoridades de LaLiga española para que lleve a cabo una investigación, con la cual se obtengan las pruebas necesarias y sancionar a Juan Cala.

“Es la vida y hay cosas así en la vida. Espero que la Liga haga cosas y soluciones para tener pruebas y que se vea y se aclare y ya está” señaló el central, que agradeció la respuesta de su equipo.

