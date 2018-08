Jugador del Atlas confiesa que no puede salir ni de su casa ante la mala racha

Luego de sufrir otro descalabro pero ahora con Chivas, lo que empeoró todavía más la crisis de Atlas, Brayan Garnica admitió que ante la ausencia de victorias en el torneo Apertura 2018, le es imposible salir de su casa ante la presión por situarse en el último lugar de la clasificación.

“Era la alegría que nos faltaba, creo que lo necesitamos todos, lo he comentado, no puedo salir ni de mi casa por la presión en la que estamos, por el momento en el que estamos, estoy totalmente comprometido para revertir esto y ahora es donde más tenemos que apoyarnos”, indicó Garnica, quien expresó su lamento de que los Zorros sean el único club que continúa sin poder marcar en el torneo Apertura 2018.

“Pasamos por un mal momento y creo que hay muy mala fortuna, porque tuvimos llegadas muy claras de gol, lastimosamente no entraron, pero a levantar la cabeza”, añadió.

De igual forma, Garnica contempló que “si bien lo mental está jugando en contra de nosotros, creo que tenemos que prepararnos más, seguir para adelante, cerrar filas y unir al grupo”.

Garnica justificó su berrinche

Por otra parte, Brayan dio su justificación del berrinche que realizó el martes pasado cuando salió de cambio en el primer lapso del partido contra Puebla.

“Es más que nada frustración conmigo mismo porque no salen las cosas como las queremos, la verdad yo sé que no estuvo bien y era sacar un poquito lo que traía, en ese momento no pensé, creo que es válido a veces en el futbol enojarse con uno mismo y tratar de que las cosas cambien”, declaró.