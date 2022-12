Jugador de la Selección de México manda una indirecta al ‘Tata’

El Mundial de Qatar 2022 nos hizo enfrentar una fea realidad, que la Selección Mexicana, y toda la CONCACAF, había descendido de nível. El Tri tuvo su peor papel en un Mundial, pues ni siquiera pudo pasar a los Octavos de Finales. Esto, obviamente, provocó el descontento de todos los fanáticos aztecas, pero también en los jugadores.

Debido al mal funcionamiento de la Selección de México, se comenzaron a crear ciertas asperezas entre los mismos futbolistas mexicanos, por ejemplo, en el partido contra Arabia Saudita se notó que el ‘Chucky’ Lozano estaba muy molesto con Antuna por no haber definido bien una jugada muy clara de gol.

Sin embargo, en La Verdad Noticias te contamos que también hay ciertos seleccionados del Tri que se encuentran enojados con el ‘Tata’ Martino. Uno de ellos puede ser Gerardo Arteaga, ya que, a través de sus redes sociales, manifestó que no se sintió cómodo en la justa mundialista, pues no tuvo oportunidad debutar en el Mundial:

“Todas las noches que me acuesto me pongo a pensar y siento como si no estuve ahí… Sinceramente no me da esa emoción”.