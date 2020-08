Liga MX: Jugador de Tigres niega haber estado en la fiesta de Hugo González

Jugador de Tigres niega haber estado en la fiesta de Hugo González

Luego de la polémica que se armó por la fiesta que organizó el portero de los Rayados de Monterrey, Hugo González violando todos los protocolos COVID-19 del estado de Nuevo León, el defensa central de Tigres, Diego Reyes se deslindo de las imágenes donde aparece.

Diego Reyes se escudó de las imágenes donde aparece sonriente y feliz de estar en la fiesta, donde se violaron todos los protocolos contra la pandemia que mantiene a nivel nacional 439 mil infectados y 47,746 personas fallecidas.

Diego Reyes se deslindó de Hugo González

Diego Reyes como Pedro... negó haber estado en la fiesta

Fue a través de su cuenta de twitter que Diego Reyes de los Tigres de la UANL hizo como Pedro, negó haber estado en la fiesta y que solo había ido a darle su regalo a Hugo González, cuando aparece en imágenes que posteó la conductora Verónica Sánchez.

En su publicación Diego Reyes escribió; “Ni empiecen... Fui a darle su regalo de cumpleaños a mi compadre Hugo y me fui porque hoy tuvimos entrenamiento temprano. Investiguen bien antes de hablar. ¡Buen domingo y bendiciones!

Al parecer Reyes busca que no se le sanciones o castigue por ser parte de la fiesta que organizó su amigo Hugo Gonzalez guardameta de los Rayados del Monterrey donde no se tuvieron las precauciones adecuadas para evitar contagios por COVID-19, situación que hasta hoy se mantiene en especulación si el equipo sancionará al jugador, o la Liga MX aplicará alguna multa o en todo caso si el gobierno de Nuevo León atendrá el caso ya que fueron protocolos que el gobierno estatal estableció debido a la situación que se presenta a nivel nacional.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que se presenta una situación de este tipo donde se violan y no se respeta la cuarentena ni los protocolos ya establecidos para que la pandemia no se propague y tampoco hubo sanción por parte de la federación ni del equipo.