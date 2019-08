Jugador de Atlante revela errores en partido ante Mineros

Boletín de prensa

Tras su debut en México con el Atlante, el zaguero charrúa Martín Rea Zuccotti se mostró muy contento, aunque no conforme, con el primer resultado obtenido junto con sus compañeros ante Mineros de Zacatecas, el pasado viernes, pues afirmó, que al jugar en casa, siempre deben sumar de a 3 puntos.



En entrevista luego de la segunda sesión de entrenamiento del día, el joven jugador nacido el 13 de noviembre de 1997 en Montevideo, Uruguay, dijo que se sintió muy bien en el juego de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2019 de la Liga de Ascenso:

“El futbol mexicano se ve poco en Uruguay y en Brasil, países donde he jugado y ahora que tengo la posibilidad de jugar aquí, me queda claro que hay muy buen nivel futbolístico”, apuntó.

Entre las diferencias que ve del nivel futbolístico profesional en México, es que en la Liga de Ascenso es más físico e intenso, donde se pelea fuerte en cada jugada y en los juegos de la Liga MX, es más técnico, más pausado y no tan disputado.



Formado en las fuerzas básicas del club de futbol Danubio, uno de los equipos de mayor tradición en el balompié charrúa, Rea comentó cuáles son sus objetivos primordiales: “ Entre mis metas a corto plazo están el mantener la titularidad en el Atlante y sé que lo lograré trabajando con determinación, siendo útil al equipo, al cuerpo técnico y a mis compañeros. Otra de mis metas es aportar a que el equipo sume el mayor número de puntos posible en cada jornada, que sirva para entrar a la liguilla para disputar y ganar el título del Apertura 2019”.



El playera número 4, que llegó al futbol mexicano procedente del Atlético Mineiro del futbol brasileño, externó que fue importante mantener en cero la portería del Atlante ante Mineros, aunque reconoció que al equipo azulgrana le hizo falta más ideas y variantes en el último cuarto de la cancha: “En el análisis no debemos dejar a un lado que fue el primer partido de la temporada, por lo que estoy seguro que el equipo irá ascendiendo, mejorando en su nivel futbolístico y sobre todo en la definición”.



Rea consideró que pese a que no se esperaba tener un resultado adverso al arrancar el martes pasado el Torneo de Copa, se tuvieron varias enseñanzas que servirán al grupo para no cometer errores.



Coincidió con su director técnico Alex Diego, que sin demeritar la competencia de Copa, el objetivo fundamental es el Torneo de Liga, por lo que en cada entrenamiento se trabaja al cien por ciento para lograr la titularidad en cada partido.



Pese a que el zaguero no tuvo participación en dicho juego de Copa contra Venados, afirmó que no hubo presión (para el juego contra Mineros), pero si una excelente revancha deportiva para sacar un mejor resultado: “Desafortunadamente no pudimos anotar y sólo pudimos obtener un punto en nuestro cancha del estadio Andrés Quintana Roo”, señaló.



Respecto al próximo juego de la Jornada 2, donde Atlante visitará a Correcaminos, el central expuso: “Hay una nueva oportunidad para ganar y sumar 3 puntos, por lo que hay motivación extra para ir a sacar el mejor resultado en Ciudad Victoria el próximo viernes”. Correcaminos no será nada fácil, ya que vienen de una derrota de visitante por 4 goles a cero ante UAEM y un empate a un gol en su compromiso de Copa ante Santos: “Será un escollo difícil de superar, pero es un bonito reto que nos servirá para saber de qué estamos hechos”, detalló.





Reconoció que Correcaminos es un equipo muy bien dirigido en la persona de Carlos Reynoso, uno de los mejores jugadores que han venido a México: “Vamos a enfrentar a un gran técnico y buenos jugadores que conforman dicha plantilla, como el charrúa Egidio Arévalo, que ha militado en varios equipos de México y de otros países, como Brasil, Italia, Argentina y Uruguay que le han permitido ser convocado por la selección de su país en varias competencias varias copa América, Juegos Olímpicos, Copa Confederaciones y Copas del Mundo, por lo que esperamos un gran encuentro”, finalizó.



Para este martes, Atlante continuará su preparación con una sesión matutina en las instalaciones del Club deportivo Viany.