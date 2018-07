"Jueguen su mejor futbol, es el mejor momento de nuestras vidas", Zlatko Dalic

Estar en la Final del Mundial Rusia 2018 es razón de entusiasmo y alegría, es por esto que el Director Técnico de Croacia, Zlatko Dalic, no les ejercerá mayor presión a sus futbolistas.

El entrenador del cuadro croata confesó que se ha tomado el tiempo para trabajar en el aspecto mental de sus futbolistas a quienes les solicitará que este domingo salgan a dejar todo en el terreno de juego y expongan sus mejores habilidades futbolísticas para derrotar a Francia en la Final de la Copa del Mundo.

“No pondré ninguna presión sobre los hombros de mis jugadores antes del partido, el estadio estará lleno, todo el mundo lo verá, así que les digo: "¡salgan, jueguen el mejor fútbol, no se inmuten ni se distraigan, no dejen que otras cosas los distraigan, simplemente es el mejor momento en nuestras vidas! Este es el mejor juego para el pueblo croata, estamos listos para dar todo lo que tenemos y estamos listos para pelear con dignidad", manifestó.

Dalic, quien asistió este sábado a rueda de prensa en el Estadio Luzhniki acompañado del capitán Luka Modric, valoró lo que han producido con su llegada a la Final por primera vez en la historia de la Selección Croata, por lo que dijo que sin conocer cuál sea el marcador, en el país habrá hasta un temblor.

"Solo podemos ver una pequeña parte de lo que sucede en nuestra tierra, no podemos estar más felices y orgullosos cuando vemos cuánta alegría hemos traído al país, a pesar de los problemas, los croatas los dejarán y estarán orgullosos y emocionados”, comentó.

“Ganemos o perdamos mañana a va a haber un evento sísmico en Croacia y eso nos da fuerza y motivación, una de las principales motivaciones son nuestros fanáticos y la gente del país, con suerte, habrá cuatro millones de personas en las calles celebrando tal vez será como Argentina y Brasil en términos de celebraciones.

El estratega platicó sobre el secreto para los buenos resultados en el club y de la relación que existe con sus futbolistas, la cual se centra en la cordialidad y el respeto.

“Nuestra relación se basa en el respeto y la confianza entre el técnico y los jugadores, ellos entienden mi papel y lo aceptan, soy yo quien toma las decisiones finales, pero pienso esa relación es muy importante en el equipo nacional, estamos juntos por un corto período, no tenemos tiempo para tener conflictos, no tomo ninguna decisión hasta que hable con los jugadores, esta es la solución que he usado por ahora, nos ha traído unidad, una amistad, ellos saben que soy un amigo para ellos”, sentenció.