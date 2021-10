Juegos de octubre de la temporada de la NFL 2021

La temporada de la NFL 2021 ya inició y han dado a conocer cuáles serán los siguientes juegos de octubre, por lo que algunos de los primeros partidos que ha preparado la National Football League ha dejado intrigados a los fanáticos; la edición 102 de la liga de fútbol americano tendrá 17 juegos.

Recordamos que la temporada dio inicio el pasado mes de septiembre, pero en octubre habrá varios juegos muy esperados por los espectadores, pues la final de la temporada será el Super Bowl LVI, que se llevará a cabo el 6 o 13 de febrero de 2022, si se amplía la temporada regular.

Anteriormente te compartimos en La Verdad Noticias los partidos de la NFL de septiembre, pero ahora han dado a conocer los juegos de octubre, por lo que los fanáticos esperan disfrutar de los siguientes enfrentamientos y ver la participación de sus jugadores favoritos.

Juegos de la temporada de la NFL 2021 de octubre

Temporada de la NFL

El domingo 10 de octubre será el juego entre New York Jets vs Atlanta Falcons; Green Bay Packers en Cincinnati Bengals; Detroit Lions en Minnesota Vikings; Denver Broncos contra Pittsburgh Steelers; Miami Dolphins contra Tampa Bay Buccaneers; New Orleans Saints contra Washington Football Team.

Philadelphia Eagles contra Carolina Panthers que se llevará a cabo este domingo 10 de octubre; Tennessee Titans contra Jacksonville Jaguars; New England Patriots contra Houston Texans; Chicago Bears contra Las Vegas Raiders.

También el domingo será el juego entre Cleveland Browns y Los Angeles Charges; New York Giants contra Dallas Cowboys; San Francisco 49ers contra Arizona Cardinals; Buffalo Bills contra Kansas City Chiefs y el lunes 11 de octubre, Indianapolis Colts contra Baltimore Ravens.

Cabe mencionar que en esta temporada, algo que causó furor en las redes sociales fue el regreso del jugador Tom Brady, así como también de otros jugadores como Dak Prescott, Julio Jones, Odell Beckham Jr, Von Miller, Nick Bosa, Saquon Barkley, entre otros.

¿Dónde ver NFL 2021?

Los partidos de la NFL se transmiten en Fox Sports y NFL Network

Los usuarios se han cuestionado dónde ver los juegos de la temporada de este fin de semana, por lo que los partidos serán transmitidos a través de la señal de Fox Sports, ESPN, NBC y el canal de televisión NFL Network.

Por lo que los espectadores podrán ver los partidos de sus equipos favoritos de la temporada de la NFL 2021, pues desde que arrancó la temporada, ha causado furor entre los aficionados que han apoyado a los jugadores, quienes volvieron al juego y ahora también estarán los aficionados de forma presencial.

