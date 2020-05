Juegos Olímpicos de Tokio tienen una última oportunidad

Thomas Bach, Presidente del COI (Comité Olímpico Internacional), aseguró que en el 2021 será la “última oportunidad” para que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio, sentenciando que no será posible un nuevo aplazamiento para la justa deportiva.

Tokio 2021 aún tiene una oportunidad

"No puedes cambiar cada año todo el calendario deportivo mundial a las grandes federaciones. Francamente, comprendo (a los organizadores japoneses) que no se puede emplear a 3,000 o 5,000 personas en un comité de organización indefinidamente ", mencionó el Presidente del COI.

Tokio 2020 fue cancelado

El COI decidió dar un nuevo plazo

Fue el pasado mes de marzo, cuando el COI y los organizadores japoneses decidieron aplazar los Juegos de Tokio 2020 por un año como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Según Bach, no se puede tener a los atletas en esta incertidumbre y no se pueden solapar con los Juegos siguientes, la justa de París 2024. También mencionó que estarán apoyando y comprometidos con la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero admitió que se debe estar preparados para cualquier escenario.

El Comité Olímpico Internacional dio una última oportunidad a Tokio

“Francamente, entiendo porque el comité organizador no puede contratar siempre a tres mil o cinco mil personas. No se puede cambiar todos los años el calendario deportivo de las principales federaciones en el mundo entero. No se puede dejar que los atletas estén en incertidumbre (…) así que entiendo este enfoque de nuestros socios japoneses“, afirmó Bach a la cadena británica BBC.

Tokio está más que listo para los Juegos Olímpicos

Por su parte, el director ejecutivo del Comité Organizador de los Juegos, Toshiro Muto, afirmó que ni este organismo ni el Gobierno de Japón han señalado en ningún momento que 2021 fuera la “última opción” para celebrar la justa deportiva, y recalcó que los responsables nipones “trabajan para que los Juegos Olímpicos se celebren el verano del próximo año”.