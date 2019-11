Juárez FC reportó a Manuel de la Torre como el “baja auxiliares”

Hace unos días se dio la noticia que José Manuel de la Torre era el nuevo técnico de los “choriceros” tras el cese de Ricardo La volpe, para mala fortuna del “Chepo” todo su equipo de auxiliares tiene trabajo, por lo que se hizo arrancarle de la plantilla de Juárez al auxiliar técnico Alex Domínguez quien fungía como brazo derecho de Gabriel Caballero para dirigir a los “Bravos”

Por su parte Álvaro Navarro, Presidente Deportivo de los Bravos, relató lo que pasó en el núcleo del equipo froterizo, tal noticia fue por medio de una entrevista vía telefónica, para aclarar la situación de lo sucedido.

Lamentó el acto del "Chepo" de la Torre

"ES UNA FALTA DE RESPETO DEL 'CHEPO', NO TIENE ÉTICA"#AgendaFOXSports EXCLUSIVA | Álvaro Navarro EXPLOTÓ contra José Manuel de la Torre, quien se 'robó' al auxiliar de @fcjuarezoficial



"Alex Domínguez traiciona a Gabriel Caballero, no conoce la lealtad"@ruubenrod pic.twitter.com/Y5GDeURmem — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 29, 2019

"Alex Domínguez tiene contrato con nosotros, y de repente llegó un día a decirnos que Chepo de la Torre lo había invitado a Toluca", mencionó en entrevista para Fox Sports. El directivo molesto también agregó que el estratega de los Diablos no entiende de valores, pues el auxiliar contaba con un contrato y venían con un proyecto de trabajo a largo plazo.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Álvaro Navarro director deportivo DE Juárez FC.

"Es una falta de ética y de respeto... Pero parece que el Chepo no entiende la palabra de lo que es manejarse con ética", añadió.

Navarro lamentó la situación de Domínguez y expresó que la queja llegó hasta la directiva choricera, por lo que no se sabe si la directiva dejará si Alex Domínguez continúe en planes para el club, o solo le dará las gracias, lo que también es un hecho es que el “Chepo” continua recreando su equipo de trabajo.

Te puede divertir: Arturo Vidal amenazó con irse del Barcelona sino le dan minutos

Navarro lamentó la situación de Domínguez.

"No está respetando a una institución ni a un colega. Tenemos que sentar un precedente y poner un alto a una situación como esta". "Me dijeron que estaban sorprendidos porque no sabían que formaba parte del cuerpo técnico de Gabriel Caballero, pero ya está enterado Sinha y el Chepo, pero no sé en qué vaya a terminar", finalizó.

Únete a notros en Instagram