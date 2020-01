Juan Pablo Martínez confía en que será titular para las siguientes fechas

Todo futbolista canterano desea tener minutos en el terreno de juego, o ser un jugador de confianza para el técnico. Ese es uno de los sueños de Juan Pablo Martínez quien le ha pintado el ojo al “Tuca” Ferreti. El joven de 20 años tiene los pies sobre la tierra, es constante y argumentó que con esas bases puede hacerse de un lugar fijo y sobre todo de la confianza de Ricardo, por lo que buscará eso con los minutos que le dé en el terreno de juego.

“Con el profe Ferretti no hablo mucho, solo me orienta y me da consejos como cualquier entrenador, me dice que es lo mejor para mí, Dios quiera y en un año siga jugando y no por la regla sino por méritos míos y quizá porque Tuca me vio algo”, dijo el lateral felino.

Juan Pablo Martínez quiere la titularidad

Juan Pablo Martínez lleva 162 minutos dentro del terreno de juego

“La gente sabe que me estoy partiendo el alma aquí con la institución, puede que esté jugando por la regla, pero debo aprovechar mi oportunidad y seguir rindiendo en cada entrenamiento y así va a ser siempre en esta institución”, enfatizó.

También mencionó de lo complicado que es tener un lugar en la plantilla en donde evadió las preguntas si el “bigotón” bloqueaba la trayectoria del joven, pero tomó como referencia a Jesús Dueñas, a quien lo catalogó como un histórico en la institución regiomontana.

“Es un referente aquí y es un ejemplo a seguir para mí, él fue canterano y vivió lo que yo estoy viviendo en estos momentos, sigue trabajando a full entrenamiento a entrenamiento, es un referente por la carrera que ha hecho y aún le queda más”, destacó.

Por otra parte, Tigres entrenó este día en el Estadio Universitario, el itinerario para este viernes es una práctica ligera en las canchas de Zuazua, Nuevo León y después viajar a Pachuca, en donde visitarán este sábado como parte de la jornada 4 del Clausura 2020.

