Juan Manuel Márquez dice que Canelo jamás será el mejor boxeador de México

Saúl ‘El canelo’ Álvarez continúa siendo noticia tras convertirse en el campeón indiscutido de la categoría de peso supermediano tras derrotar a Caleb Plant, aunque todavía no convence a mucha gente, siendo uno de ellos el ex boxeador mexicano Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez.

El legendario pugilista arremetió contra el canelo nuevamente, alegando que pese a lo que se dijo tras su victoria, él nunca será el mejor boxeador de México, a menos que cambie su postura al momento de enfrentarse a nuevos oponentes.

Tras la conversación de Canelo y Plant durante la pelea, muchos dijeron que podría haber sido una pelea arreglada, ya que parecía que Caleb buscaba la aprobación del tapatío, algo que reforzó las críticas del Dinamita Márquez.

Juan Manuel Márquez no reconoce al canelo como el mejor

Durante los últimos días el Dinamita Márquez causó revuelo por sus declaraciones en contra del canelo, ya que dijo que jamás será el mejor boxeador de México ni ponerse a la altura de las leyendas del país por que no pelea en igualdad de circunstancias.

Te informamos en La Verdad Noticias que Juan Manuel Márquez dijo que mientras el canelo no pelee justamente, pues exige cláusulas de rehidratación, y él pone las condiciones de peso y desempeño, algo que le da siempre la ventaja y por lo tanto no es digno de llamarse el mejor de México, así lo dijo el ex pugilista en una entrevista para el canal de Youtube Deplaymaker.

La leyenda del Dinamita Márquez

Juan Manuel Márquez es uno de los mejores boxeadores que ha tenido México

Todos recordamos la histórica hazaña que realizó en el año 2012, cuando se enfrentó por cuarta ocasión a Manny ‘Pacman’ Pacquiao derrotándolo por Knock out, algo que lo coronó como uno de los mejores del mundo, pues en ese entonces Pacquiao era el mejor de los mejores.

Esta hazaña respalda las críticas del Dinamita, ya que concluyó diciendo que hay muchos peleadores que se ganan los campeonatos enfrentando a lo mejor de lo mejor, en circunstancias equitativas y con las mismas ventajas y desventajas, algo que no ha hecho el Canelo y mientras no sea justo, no puede ser proclamado como el mejor de México.

