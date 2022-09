Juan Manuel Dinamita Márquez asegura que Canelo ganará por KO

Juan Manuel Márquez, quien ha criticado a Saúl Canelo Álvarez, esta ocasión le expresó su confianza, rumbo a la pelea de este fin de semana contra Gennady Golovkin, ya que incluso asegura que el mexicano noqueará al kasajo.

“La primera terminó en empate, la segunda la gana el Canelo Álvarez, cerrada; la tercera va a estar buena, pero ya pasaron muchos años, después de la segunda, pero no creo que defraude esta pelea, Gennady Golovkin quiere ganarle al Canelo y eso es lo que la hace más interesante", dijo el también analista.



Marquéz asegura además que pese a que ya pasaron cuatro años desde el último encuentro, sigue siendo atractivo el duelo, “Gana El Canelo Álvarez por la vía del nocaut. En la segunda el Canelo nos demostró como poderle ganar en los últimos tres rounds, se le paró enfrente, le movió la cintura, le tiró combinaciones de golpes, lo castigó a las zonas blandas y Golovkin ya no pudo, no quería, ¿cuándo lo habías visto retrocediendo? En esa pelea lo vimos yendo hacia atrás. Creo que ese el punto importante para Canelo, es empezar en la zona corta tirando combinaciones de golpes y terminándolos a las zonas blandas para acabar por la vía del nocaut”, comentó.

¿Quién es Juan Manuel Marquéz?

Juan Manuel Márquez Méndez más conocido como Dinamita, es un exboxeador profesional mexicano que boxeó desde 1993 hasta 2014.

Es el cuarto boxeador mexicano en convertirse en campeón del mundo en tres categorías de peso después de Julio César Chávez, Erik Morales y Marco Antonio Barrera.

También es el tercer boxeador mexicano en convertirse en campeón mundial en cuatro categorías de peso después de Erik Morales y Jorge Arce.

Ganó nueve campeonatos mundiales incluyendo el campeonato WBA (Súper), IBF y WBO de peso pluma entre 2003 y 2007; el campeonato del WBC de peso superpluma de 2007 a 2008; el AMB (Súper), WBO, Ring Magazine y campeonato Lineal de peso ligero entre 2008 y 2012; y el título de la WBO de peso superligero de 2012 a 2013.

El 8 de diciembre de 2012 ganó el título de Campeón de la Década de la WBO, disputado en una épica pelea que ganó por nocaut contra el filipino Manny Pacquiao.

En 2012, Juan Manuel fue distinguido como el boxeador del año por la revista The Ring, su nocaut sobre Manny Pacquiao fue considerado como el mejor nocaut del año y la pelea contra Manny Pacquiao fue nombrada como el combate del año.

