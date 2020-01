Juan José Durán Nájera confirma importante alianza con la NASA

Para Juan José Durán Nájera es sumamente importante la visita a Mérida de Carlos Fontanot, el encargado de cada aspecto relacionado a las imágenes de la Estación Espacial Internacional (EEI) de la NASA, pues en breve ceremonia realizada el pasado lunes 30 de diciembre en el Planetario del Centro Cultural Olimpo, se confirmó que los cortos de CineSpace se continuarán exhibiendo tanto en el Museo de Historia Natural de la ciudad como en el planetario, que coordina precisamente el profesor Durán Nájera.

Este manifestó su orgullo de que tanto Brissa Gómez, como Karol Chim, que colaboran con él en el Planetario, sigan estudiando ciencia y sigan trabajando en varios proyectos interesantes.

Brissa Gómez, Juan Jose Durán Nájera y Carlso Fontanot, durante la visita que el funcionario de la NASA realizará al Planetario de la ciudad de Mérida.

¿Qué significó haber conocido a Carlos Fontanot?

Es un honor la verdad porque me encanta la Estación Espacial Internacional, y ha sido increíble haber definido este acuerdo de colaboración mutua.

¿Usted es un apasionado de la astronomía?

Yo me encargo de una sección que se llama “Efemérides de la Astronomía” y he visto mucho el desarrollo de la NASA en cuestiones de lanzamientos, de todas las misiones de los transbordadores espaciales y los últimos de Space X, me encanta muchísimo y la verdad fue un honor conocerlo.

Carlos Villanueva, Juan José Durán, Carlso Fontanot, Karol Chim Ramírez y Brissa Gómez Millar.

¿Cómo se dio la conexión para tener los cortos de CineSpace?

El antropólogo Carlos Villanueva, representante de CineSpace para México y Latinoamérica fue quien me contactó, hubo una química entre los dos cuando comenzamos a platicar y llegamos al acuerdo de comenzar a pasar los cortos de CineSpace en el Museo de Historia Natural donde tenemos una pequeño videosala y aquí en el planetario.

¿Por qué proyectarlos en estos dos foros?

Porque en el Planetario vienen muchos jóvenes y en el Museo van muchos niños y a mí me pareció que fueran en los dos sitios y desde entonces han sido un atractivo muy interesante para la gente y no solamente eso, sino que también los motiva para hacer muchas cosas más.

Fue una convivencia muy amena la realizada en las oficinas del Planetario, la cual fue cubierta en exclusiva por La Verdad.

¿Cuál ha sido el resultado de exhibir estos cortos?

Mucha gente nos pregunta al respecto ¿cuando se van a volver a pasar?, ¿cuando se va a liberar la convocatoria de participación en los cortos?, la gente ha mostrado mucho interés.

