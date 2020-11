Juan Dosal ARREMETE CONTRA líder de Televisa Deportes/TUDN.

Juan Dosal sin duda alguna es una institución en el mundo de la televisión deportiva, como narrador, analista y conductor de noticieros; pero tras 49 años de servicio en Televisa Deportes/TUDN anunció la salida de la que fue su casa y tras dicha situación arremetió de fuerte forma en contra del líder de dicha empresa.

"¡Qué daría por tener al Güero Diez Barroso ahí! Ahora tienen un tipo ahí que le dicen La Bola o algo así, y el otro tipo ese, Francisco Javier González. ¡Por Dios, qué es eso, qué se creen! Televisa se ha equivocado mucho, este tipo (González) me dijo: 'Quiero que sea maestro de los muchachos'. ¡Qué maestro ni qué nada! Aquí nadie es maestro de nadie".

Dosal va contra Javier González de Televisa Deportes

Fueron las palabras de Juan Dosal en relación a Francisco Javier González, quien ahora es el líder de Televisa Deportes/TUDN, luego de que se diera la noticia de que no podría cumplir su deseo de no continuar hasta cumplir sus 50 años de carrera en la empresa en la que estuvo por 49 años; de igual manera habló sobre una anécdota que tuvo con Fernando Schwartz.

"A Schwartz una vez lo perseguí por todo Televisa porque él se quedaba con los cables (boletines informativos) que me pertenecían porque yo estaba al aire. Él se los guardaba porque entraba a mediodía (a su programa). Un día lo perseguí y le dije: 'Te voy a partir el hocico porque esto no se hace', solo me decía que no y al final le dije que lo perdonaba".

Juan Dosal se convirtió a lo largo de los años en una de las grandes figuras de Televisa Deportes/TUDN, generando ruido en las redes sociales en la entrevista que tuvo con Javier Alarcón en su programa en su canal de YouTube.