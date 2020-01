Juan Diego García consigue su pase a los Paralímpicos de Tokio 2020

Con apenas 17 años, Juan Diego García, hizo historia en el Parataekwondo del país, quien pudo clasificarse para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 a celebrarse en agosto, este atleta pudo conseguir su pase al consagrarse campeón monarca de la especialidad, en el Mundial que se realizó en Turquía el año pasado.

El taekwondoín sinaloense obtuvo la máxima justa deportiva por la vía del ranking al estar clasificado en la segunda posición de la categoría K44 menos de 75 kilos, con 212.30 puntos, pues también dejó abajo favorito el ruso Magomedzagir Isaldibirov con 215.20. el tercer peldaño fue ocupado por el Mientras que en el iraní Mahdi Pourrahnama con 208.12 y en el cuarto el lugar fue para el turco Fatih Celik con 137.26.

El taekwondoín quiere hacer historia

"Como son a los primeros Juegos Paralímpicos que asistiré, estoy muy motivado, y ahorita el entrenamiento en Corea son cosas que nos van a ayudar bastante para la preparación rumbo al 2020. Es algo que he soñado mucho y ahora no queda más que dar lo mejor de nosotros y poner en lo más alto el nombre de México", mencionó en una entrevista que la propia Federación Mexicana de Taekwondo le hizo al tenerlo como atleta de alto rendimiento.

"Me siento muy contento por haber clasificado vía ranking, y al enterarme de la noticia me alegré bastante. Es algo que me va a seguir motivando para continuar trabajando y lograr el sueño olímpico", afirmó el taekwondoín.

Ana Guevara lo describió como buen elemento

Cabe mencionar que la hazaña la consiguió el año pasado cuando tenía 16 años, en donde el originario de los Mochis, Sinaloa se coronó campeón del Mundial de Antalya, Turquía el consagrarse vencedor de la categoría 44k menos de 75 kilogramos y derrotar en la final al ruso Magomedzagir Isaldibirov y con este resultado se perfiló como favoritos de los Juegos Panamericanos.

