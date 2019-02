Juan Carlos Osorio revela la razón por la que dejó la Selección de Paraguay

Tras un periodo de apenas poco más de cuatro meses, finalmente Juan Carlos Osorio dejó de ser técnico de la Selección de Paraguay.

Esta tarde, en conferencia de prensa, el colombiano anunció su salida a partir de un mutuo acuerdo con la Asociación Paraguaya de Futbol.

"Quisiera comentarles que el día de hoy estuvimos conversando con el Profesor Juan Carlos Osorio donde hemos tomado la decisión en conjunto, de rescindir el contrato que le une a la Asociación Paraguaya de Fútbol", dijo Robert Harrison, presidente de la APF.

En una rueda de prensa, junto al presidente de la APF, Robert Harrison, Osorio confirmó su salida y dio como razón “problemas familiares”. "Estoy aquí para dejarles saber a todos que en mutuo acuerdo y por razones familiares propias, desafortunadamente no puedo continuar en el cargo como seleccionador de Paraguay", dijo el técnico colombiano.

Sin embargo, esta versión contrastó con lo dicho hace dos días, cuando afirmó que no había renunciado a su cargo. Sobre este tema, Osorio fue consultado y dijo: “Exactamente fue eso. Una razón familiar. No es ni prudente ni necesario discutir mi vida familiar en público. Lo que en esa charla informal manifesté, sigo teniéndola, pero la razón familiar no la he podido solucionar y por eso he decidido dejar la selección".

