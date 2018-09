Juan Carlos Osorio podría dejar a Paraguay para dirigir a Colombia.

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio fue anunciado y presentado como nuevo timonel de la Selección de Paraguay, justamente en el lapso del anuncio y la presentación; se dio la salida de José Néstor Pekerman de Colombia y ahora se rumora que el entrenadora cafetalero tendría una cláusula para abandonar a los guaraníes para dirigir a la Selección de su país.

Robert Harrison, Presidente de la Asociación Paraguaya de Futbol, anunció que el entrenador cafetalero tiene en su mente dirigir a la Selección de Colombia, esto a pesar de haber sido presentado la semana pasada como entrenador guaraní.

Algunos medios cafetaleros afirman que el entrenador Juan Carlos Osorio tendría una cláusula con la Selección de Paraguay para poder abandonarlos en caso de que sea pretendido por Colombia, esto luego de que Néstor Pekerman anunciara que no continuaría luego de ocho años.

"No voy a negar que la primera vez que hablamos con Osorio me dijo que Colombia era su prioridad. Ojalá no ocurra eso que ustedes creen que va a ocurrir (dejar Paraguay e ir a dirigir a su país)", expuso el presidente de la Asociación Paraguaya de Futbol, Robert Harrison.