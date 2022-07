Joven se vuelve viral por llamar "Leonardo Messi" al astro argentino

Lionel Messi y su familia siguen disfrutando de unas merecidas vacaciones en los últimos días que le quedan descanso al crack rosarino antes de sumarse al plantel del París Saint-Germain y comenzar la pretemporada.

De acuerdo con el portal Infobae, la semana pasada su esposa, Antonela Roccuzzo, quien publicó fotos en un lugar paradisíaco en Europa con un clima de pleno verano, que allí comenzará este martes.

Luego de haber estado unos días en Argentina y otros en Barcelona, donde estuvieron en el casamiento de Jordi Alba, volvieron a cambiar de destino y disfrutan de unos días a pleno sol en un lugar ideal para distenderse y recargar las pilas para el arranque de LaLiga española.

¿Sos vos Leonardo Messi?

Fue en una de esas salidas en donde se produjo un curioso episodio que terminó recorriendo el mundo después de que una joven publicó un video en sus redes sociales del momento en el que se topó con el atacante argentino del PSG.

“Vine a ver a David Guetta a Ushuaia (Discoteca) en Ibiza y miren a quién me encontré… No me lo puedo creer”, relataba mientras filmaba en modo selfie. Acto seguido, dio vuelta la cámara y enfocó al sector VIP: “O sea... ¿Qué? ¿Sos vos Leonardo Messi? Te amo. Antonela, ¡qué diosa!”.

El video comenzó a recorrer el mundo por el error que había cometido la fanática. Si bien la grabación fue publicada en Tik Tok, el debate se trasladó a Twitter, en donde varios aseguraron que se trató solo de una broma y no una equivocación.

Los memes no se hicieron esperar

Otros, en tanto, aprovecharon para usar su creatividad y comenzar con una ola interminable de memes. “Qué chica afortunada. Se encontró a Leonardo Messi y a Luciano Suárez en Ibiza”, bromeó otro.

“Yo lo llego a tener al mismísimo Lionel Messi frente mis ojos y creo que ni siquiera me gasto en hacer un tiktok porque ya me desmayé y tuve 3 paros cardíacos. Pero, vamos a lo importante ¿CÓMO LE VAS A DECIR LEONARDO? Tanto odias el fútbol?”, preguntó un usuario.

