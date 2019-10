Joseph “Diamante” Aguirre busca la victoria en su tierra.

Tanto el invicto peleador cancunense Joseph “Diamante” Aguirre, como el peligroso venezolano José Luis “Cachorro” Marcano no se guardaron nada a la hora de enfrentarse verbalmente durante la conferencia de prensa de la velada “Noche de Box ¡Poder Mexicano!”, realizada la tarde de este jueves en el lobby principal del Hotel Grand Oasis.

Aguirre y Marcano captaron la atención no sólo de los representantes de los medios de comunicación, sino también de los vacacionistas hospedados en el Oasis, quienes observaron cómo la cita con la prensa finalizó “calientita”, luego que ambos peleadores prometieron quedarse con la victoria este sábado 26 de octubre, cuando se enfrenten en una batalla de peso Ligero a 10 giros, en la Plaza de Toros de Cancún.

“Uno de mis sueños siempre ha sido pelear en una batalla principal de la función de la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) y estoy a punto de cumplirlo, ahora sólo puedo decir que voy a subir al ring para tener una noche perfecta, que es ganar ante mi gente y en la función más importante de mi vida”, comentó el cancunense.

Cabe recordar que esta función pondrá el “broche de oro” las actividades de la Convención que inició el pasado lunes.

La exigencia para el “Diamante” cancunense (22-0-0, 11 KO’s) aumentó luego de anunciarse un cambio de rival. Sobre esto Aguirre comentó: Para nada me afecta el cambio de rival, yo trabajé muy duro con mi entrenador Joel Díaz para cualquier exigencia que se me presente; respeto mucho a mi rival y sé que vendrá con el deseo de ganar, pero estamos en mi casa y ante mi gente, y además vengo de hacer una de las mejores preparaciones de mi vida.

Por su parte, el rival sudamericano, José Luis Marcano (14-2-0, 12 KO’s) indicó: Estoy muy agradecido por esta oportunidad que se me da; cuando me propusieron venir a México supe que era mi momento, sé que enfrente tengo a un complicado adversario, pero vine a ganar y demostrar qué tipo de peleador soy, espero que Joseph Aguirre se haya preparado bien, porque no la tendrá fácil.

Durante la reunión, el titular de “Cancun Boxing”, Pepe Gómez y Robert Díaz, representante de la promotora “Golden Boy Promotions”, anunciaron que a partir de este momento el cancunense Joseph Aguirre combatirá en Estados Unidos en copromoción de “Golden Boy Promotions”, por lo que el “Diamante” firmó el contrato respectivo.

“Es algo que anhelaba, agradezco a Pepe y a Oscar de la Hoya por la confianza que me dan, voy a trabajar para tener una buena carrera y disputar peleas importantes en Estados Unidos; quiero seguir creciendo en este deporte”, comentó el cancunense.

También se reportaron listos para enfrentarse el regiomontano Francisco “Chihuas” Rodríguez (31-4-1, 22 KO’s) y el venezolano William “Zurdo” Riera (12-1-1, 7 KO’s), quienes intercambiarán golpes en un pleito de peso Supermosca a 10 giros en la contienda coestelar de la velada.

“Estoy en mi segunda casa que es Cancún; tengo mi objetivo marcado que es obtener una nueva oportunidad por el título mundial y no voy a dejar que nadie me impida alcanzar ese objetivo. Agradezco a mis promotores Pepe Gómez y Guillermo Rocha por darme la confianza de ser parte de la función de la Convención del WBC, prometo no defraudarlos y el sábado estaremos alzando la mano en señal de triunfo”, comentó el “Chihuas”.

Mientras que el “Zurdo” respondió: Sólo voy a decir que vine a ganar, confío en el trabajo que he realizado y mi objetivo es la victoria; voy a ganar este sábado.

En tanto, la campeona mundial de peso Minismosca del WBC, la cancunense Yesenia “Niña” Gómez (16-5-3, 6 KO’s) realizará la cuarta defensa del cetro ante la venezolana Débora “Pantera” Rengifo (13-6-1, 7 KO’s).

“Estoy agradecida por estar en una función muy importante para Cancún, agradezco a mi promotor por la confianza; lo único que le voy a decir a mi rival es que espero no se le olvide que yo soy la número uno de la división; estamos en mi casa y además realicé una exhaustiva preparación. Estoy lista para ganar”, sentenció la campeona mundial.

Por su parte, la sudamericana contestó: Espero que no se le olvide a la campeona que en el boxeo cualquier cosa puede pasar, yo vengo bien preparada y espero que así esté ella porque no voy a tener piedad y voy a regresar a mi país con ese cinturón.

En la reunión con los medios también estuvieron presentes Oswaldo Kuchle, de “Promociones del Pueblo”; José Alberto Gómez Jr., director deL Grupo Quequi; Rubén Olmos, ejecutivos del Grupo Oasis; así como Rex Walker y José Manzur, representantes del WBC. Además de los boxeadores Éric “Pitbull” Gamboa, Pedro “Torito” Tut, Luis “Coyote” Salamanca, Simón “Vikingo” Madsen, Alessandro “Rognoso” Riguccini, Juan “Niño” Ruiz y William “Camarón” Zepeda.

