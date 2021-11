Joseph Blatter insiste en que dar el Mundial 2022 a Qatar fue un error

A exactamente un año del Mundial de Qatar 2022, el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, ha hecho una intrigante declaración sobre la elección del país árabe para la celebración del evento: “fue un grave error”.

Blatter, quien renunció al organismo internacional en 2015 por diversos escándalos de corrupción, dijo en una entrevista reciente que el día que el país asiático fue elegido anfitrión de la Copa del Mundo, se sintió “sumamente decepcionado”, pues estaba seguro de que Estados Unidos organizaría esa edición.

“Pensaba que tantos contras en Qatar no harían peligrar nuestro acuerdo de principio para atribuir los dos Mundiales a Rusia y Estados Unidos”, dijo Blatter al diario Le Monde.

El Mundial de 2022 era para Estados Unidos

Blatter dijo tras su renuncia en 2015 que el calor de Golfo y las condiciones de Qatar no eran aptas para un Mundial.

Blatter señaló que Estados Unidos era el más idóneo para celebrar el evento, y apuntó que hubo irregularidades en el camino como la intervención de Nicolás Sarkozy, ex presidente de Francia, sobre Michel Platini, ex presidente de la UEFA, para que todo cambiara radicalmente.

“Estados Unidos no necesitaba tanto apoyo político como Qatar. Sarkozy invitó a Platini a reunirse con él y el príncipe Tamim. A la mañana siguiete, Platini me llamó y me dijo: ‘probablemente ya no cuentes conmigo, el jefe de Estado preguntó si puedo apoyar a Qatar”.

“Sin la intervención de última hora de Sarkozy sobre Platini, Qatar no habría tenido nunca el Mundial”, sentenció Joseph Blatter.

Joseph Blatter y el FIFA Gate

Blatter fue vetado por 8 años de cualquier cargo en el fútbol, pena que luego fue reducida a seis años.

A principios de noviembre, las autoridades suizas pidieron llevar a juicio a Jospeh Blatter y a Michel Platini por delitos de corrupción referentes a la investigación iniciada en 2015 por el caso llamado ‘FIFA Gate’.

De acuerdo con la fiscalía suiza, entre 1998 y 2002, Platini colaboró con Blatter como consultor y en 1999 acordó con este el pago de 3000 mil francos suizos a modo de compensación en un contrato firmado por ambos, cuyo costo asumió la FIFA.

Más de ocho años después de terminar sus labores como consultor, Platini reclamó el pago de dos millones de francos suizos. Blatter comenzó el pago de la suma a partir de 2011 a cuenta de la FIFA, pero los fiscales suizos argumentan que se trató de un pago “ilegal”.

Blatter está acusado de estafa, apropiación indebida, administración fraudulenta y por haber falsificado documentación. El ex mandamás de la FIFA podría pasar hasta cinco años en prisión.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.