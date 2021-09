Joseph Benavidez se retira de la UFC y se alejará de las MMA

La UFC se quedará sin Joseph Benavidez, ya que el peleador estadounidense de 37 años anunció que se alejará de las MMA ante esto los fans quedaron sorprendidos y conmocionados por la noticia.

Benavidez dio a conocer que no seguirá peleando en la jaula más importante del mundo, después de tener cuatro oportunidades por el título, su nombre quedará en el recuerdo de los mejores luchadores.

Tuvo victorias sobre leyendas y figuras, las que lo posicionaron de la mejor manera siempre. Sin embargo, el peleador de la UFC ha explicado que durante sus 10 años con la promoción y 15 años como profesional en general, trató de ser el mejor porque disfrutaba estar en la jaula, pero ahora todo ha cambiado.

Joseph Benavidez ya no sentía "divertidas" sus peleas en UFC

Joseph tuvo grandes logros en su carrera, a pesar de que nunca consiguió el título/Foto: Los Angeles Time

Durante una entrevista con ESPN, el veterano de peso ligero explicó que dejó de “ser divertido” para él las peleas y comenzó a ver “como un trabajo” sus participaciones en la UFC. Sin embargo, uno de los motivos principales por lo que también ha decidido retirarse es porque los nuevos peleadores jóvenes son casi “asesinos”.

“Probablemente sabía que mi última oportunidad por el título era mi última oportunidad, así que eso no iba a suceder para mí. Aún sabía que podía competir entre los cinco primeros. Podría vencer a los muchachos entre los cinco primeros, el top 10 fácilmente. Una vez que sé que no puedo ser el mejor, realmente no tengo un punto para pelear”, confesó Benavidez.

“Una de las cosas principales es que muchos de estos muchachos que están surgiendo son asesinos o los veo, es su debut en UFC y se toman fotos conmigo en la parte de atrás. No quiero pelear con estos tipos a continuación, estos asesinos. No quiero golpearlos o que me golpeen a mí. No hubo más peleas que fueran a ser divertidas”, declaró Joseph Benavidez, experto en MMA.

Benavidez no quería pelear solo por dinero

La última pelea de Benavidez fue la que tuvo contra Askar Askarov, donde el estadounidense fue derrotado/Foto: MMA

El peleador que tiene raíces mexicanas comentó que ya no quería seguir peleando solo por dinero, ya que nunca lo vió de esta manera. “Nunca lo había visto como un trabajo que hago por dinero. Siempre ha sido divertirse y ser el mejor”, detalló.

“No es realmente divertido para mí pelear contra personas a las que entrené en The Ultimate Fighter o personas que me admiraban”, expuso el histórico luchador. Después de una derrota ante Askar Askarov en marzo, Benavidez comentó que sabía que no volvería a pelear.

Pero solo lo hizo oficial esta semana. El presidente de UFC, Dana White, reconoció a Benavidez como "un pilar de las divisiones de peso ligero durante años", y los fanáticos aún están tristes por el anuncio.

