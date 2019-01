José Ramón Fernández el antiamericanista que asegura que América será bicampeón

Luego de que Club América concretara su segunda victoria en el torneo Clausura 2019 al golear en el Estadio Azteca a Pachuca por marcador de 3-0, el periodista José Ramón Fernández comentó a través de su cuenta oficial de Twitter sobre la posibilidad de que los azulcremas logren el bicampeonato.

¿Quién para al América? Golea 3-0 al Pachuca en el Azteca. Un Pachuca muy preocupante. América sólido, fuerte, no le pesan las ausencias, no le pesa nada. No tiene campeonitis. Lleva 22 partidos consecutivos sin perder. @ClubAmerica Favorito para repetir.- Dijo.