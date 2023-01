José Mourinho prefirió seguir en la Roma que aceptar dirigir a Portugal

José Mourinho prefirió seguir en la Roma que aceptar dirigir a la selección de Portugal. El director técnico luso revela que era la única opción para dirigir a su equipo nacional.

El ex estratega del Real Madrid detalló que la Federación Portuguesa de Futbol se le acercó para sustituir a Fernando Santos, pero que tuvo que negarse porque se siente muy a gusto en el club italiano.

"Quiero agradecer al presidente de la federación portuguesa (Fernando Soares Gomes da Silva). Me dijo que no era la primera opción, sino la única y eso me llena de orgullo (...). Me negué porque estoy bien aquí en el Roma", expuso luego del partido en el cual su equipo venció 1-0 al Génova en la Copa de Italia.

Dirigió a Cristiano Ronaldo

Como antecedente, José Mourinho dirigió a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid de 2010 a 2013, período en el cual el club merengue conquistó La Liga de España en una ocasión, más una Copa del Rey y una Supercopa.

Luego del trago amargo que debió sorber CR7 en el Mundial de Qatar 2022, en el que fue suplente, relegado a la banca por el timonel saliente Fernando Santos, los fans portugueses soñaban con su retorno al representativo de su país y dirigido por Mourinho, en lo que se presuponía un retorno triunfal de ambos.

Aunque en diversas oportunidades se han cpnfrontado en declaraciones a la prensa, todo pareció suavisarse entre ambos, cuando en 2019 Mourinho se refirió al delantero como "un fenómeno" que llegaría a los 50 años conviertiendo goles sin ningún problema.

“Lo que él hace no me sorprende. A sus 34 años, es un jugador top –en ese momento jugaba en la Juventus– (...). No me sorprende porque, en términos genéticos, es un caso de estudio y en cuanto a mentalidad también”, manifestó en el canal 11 de la TV portuguesa José Mourinho sobre el futbolista que cumplirá 38 años de edad el 5 de febrero de 2023 y ahora milita en el Al-Nassr de Arabia Saudita..

“Cristiano es un fenómeno. Es alguien que sólo piensa en ganar y hacer más y mejor. Por lo tanto, lo que él hace no me sorprende para nada”, agregó en esa entrevista ofrecida en 2019 sobre Cristiano Ronaldo, a quien dirigió en 164 partidos, en los que el jugador logró 168 goles en el paso de ambos por el Real Madrid.

José Mourinho ha relia¡zado un buen papel en la Roma, donde se ha ganado elogios hasta del ex astro alemán Karl-Heinz Rumenigge, director deportivo del Bayern Munich, quien dijo que el equipo rojo renació bajo su mando al conquistar en 2022 la Conference League tras someter al Feyenoord, de Países Bajos.

*Con información de EFE

