Agencias/Diario La Verdad Manchester, Inglaterra.- José Mourinho le guiña el ojo al PSG, el estratega lusitano aseguró que no se ve finalizando su carrera con los Red Devils. Si bien el cuadro del Manchester United viene haciendo bien las cosas, recuperando los primeros planos en la Premier League y en las competencias continentales; tal parece que el técnico luso no tiene en sus planes hacer una carrera longeva como Sir Alex Ferguson. Durante una entrevista el entrenador portugués aseguró que no tiene pensado retirarse con el conjunto de Manchester.

“Lo único que puedo decir es que soy un entrenador con mis preocupaciones, mis ambiciones, mis deseos y mis ganas de hacer cosas nuevas. Estoy seguro de que mi carrera no acabará en Manchester”.

“El otro día mi hijo y yo decidimos ir a ver un partido a París antes que a Manchester. ¿Por qué París? Quizá porque tiene algo especial. Tiene magia, juventud y calidad, es fantástica”.

Te puede interesar

Y para la molestia de todos los seguidores del club inglés, Mourinho remató con una declaración incendiaria. Se le ocurrió decir que en una de esas le gusta la capital de Francia, donde juega el, si bien tienen contrato vigente con el Manchester United hasta el 2019 y para su partida aún falta mucho. Lo más que ha durando Mourinho dirigiendo a un equipo es tres temporadas, por el ritmo que tiene de dirigir a sus escuadras podemos estar hablando que se encuentra a la mitad de su proceso, por el promedio que tiene.