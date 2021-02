José Mourinho explota contra Gareth Bale por mentir sobre su estado físico

Como te informamos en La Verdad Noticias, el pasado miércoles el Tottenham quedó eliminado de la FA Cup tras caer 5-4 ante Everton en tiempo de compensación, durante el duelo correspondiente a la Quinta Ronda del certamen.

La escuadra comandada por José Mourinho protagonizó uno de los mejores partidos en lo que va de la temporada de la Premier League y en la FA Cup, ya que estuvieron a punto de lograr la clasificación.

Luego de la dolorosa eliminación, José Mourinho habló en conferencia de prensa y arremetió contra Gareth Bale, quien compartió una publicación en su cuenta de Instagram donde publicó una foto entrenándose y con el mensaje: “Buena sesión la de hoy”.

José Mourinho habló de la realidad de Bale

“He de admitir que esa publicación crea la necesidad de hablar de ella. He intentado ser discreto y mantener las cosas de puertas para adentro, pero creo que ya es el momento de ser claros con lo que está pasando”, comenzó diciendo Mourinho sobre lo sucedido.

En ese mismo sentido, el estratega portugués que llegó al Tottenham en noviembre de 2019 tras la destitución de Mauricio Pochettino, señaló que a su parecer el nivel de Gareth Bale no es el esperado a pesar de que el atacante insista en lo contrario.

“Probablemente esa publicación no sea ni su responsabilidad. No lo sé. Pero lo que decía era que el entrenamiento había sido bueno y que estaba listo pero no era cierto. Cuando a mí me preguntan por ello tengo que decir la verdad. Así que lo repetiré por última vez”.

Al mismo tiempo, Mourinho aclaró la situación sobre por qué Bale no fue parte de la convocatoria para el partido ante el Everton correspondiente a la FA Cup y fue tajante en su explicación.

“No se encontraba bien, pidió un escáner, lo tuvo, este no mostró nada, ninguna lesión, pero seguía sin estar bien. Nosotros no podemos decidir sobre eso porque el cómo se siente un futbolista está por encima, así que no lo llevamos al partido. Es tan simple como eso”.

