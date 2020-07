José Mourinho: el nuevo estadio del Tottenham puede convertirse en una fortaleza

Jose Mourinho: el nuevo estadio del Tottenham puede convertirse en una fortaleza

José Mourinho sabe todo sobre convertir estadios en fortalezas. Durante nueve años y 150 partidos permaneció invicto en casa. Estuvo 77 juegos sin derrota en dos temporadas en el Chelsea.

Ahora, desde que el fútbol comenzó nuevamente después del cierre, ha quedado invicto en el estadio Tottenham Hotspur. Cinco juegos, cuatro de ellos ganó. Está muy lejos de esos días embriagadores en Stamford Bridge, San Siro y Bernabeu, pero es un comienzo.

José Mourinho satisfecho con el estadio del Tottenham

Por lo tanto, es optimista sobre las posibilidades de los Spurs de convertir su hogar en una fortaleza.

"Creo que sí", dijo Mourinho. "Pero tenemos que hacerlo con los fanáticos. Sin ellos puedes crear una especie de fortaleza, pero basada en el lado táctico del juego y creo que con los fanáticos, puedes hacerlo de una manera mucho más fuerte porque agregas el lado emocional del juego que solo tus fans en tu estadio pueden darte".

José Mourinho se encuentra optimista respecto al estadio del Tottenham

A medida que el Liverpool termina otra temporada de la Premier League invicto en casa, ahora han cumplido 59 años sin derrota, Jurgen Klopp tiene en cuenta a Mourinho, aunque llegar allí no será fácil.

"Creo que la Premier League está tomando una dirección en la que estos récords invictos son algo cada vez más difícil de lograr debido al nivel de los equipos", dijo el portugués.

"Pero ser muy fuerte en casa y llegar al final de cada temporada con un número importante de puntos en tu bolsillo de los partidos en casa es muy importante".

"Creo que nuestros resultados recientes en casa sin los fanáticos son importantes, pero los necesitamos de regreso. Puedo imaginar esa victoria contra el Arsenal con el estadio lleno de fanáticos del Tottenham. Este es el tipo de empatía que puedes crear paso a paso".

El domingo, por supuesto, los Spurs están fuera, en Selhurst Park. Después de eso, es una oportunidad para que los jugadores tengan un breve descanso. Lo suficientemente breve, pero no tan breve como otros clubes.

Clubes como Manchester City, Manchester United y Wolves podrían estar jugando hasta por otro mes, dependiendo de su progreso en Europa. Mourinho no está seguro de si eso es una desventaja o no.

"Si van a tener unos días (de vacaciones) y luego vuelven a ir de inmediato, probablemente tengan mejores condiciones para comenzar la temporada fuerte que las personas con vacaciones y una pretemporada que no será una pretemporada” indicó.

"Porque entre la segunda y la tercera semana de pretemporada hay partidos internacionales, así que no puedo considerar que sea una pretemporada para mí. Voy a tener a los jugadores durante diez días más o menos, luego van a su equipo nacional". y luego vuelvo la semana del primer día de la Premier League.

"Así que no sé quién tiene la ventaja. Equipos que siguen jugando o equipos que tienen un descanso. Realmente no lo sé".

Mourinho dice que tener un descanso internacional incluso antes de patear una pelota en la Premier League la próxima temporada es "una locura", pero entiende por qué.

"Va en contra de cada metodología de entrenamiento que esta pequeña pretemporada sea interrumpida por jugadores que van a sus equipos nacionales. Pero honestamente, hay que hacerlo y lo acepto".

"Es una sensación extraña para todos los que trabajan en los diferentes FA. No trabajan durante muchos meses. No tienen un partido para jugar durante muchos meses. No tocan a sus jugadores".

"Tienen muchas personas que trabajan en las federaciones. Necesitan ingresos. Necesitan jugar. Por lo tanto, debo decir que es difícil para mí como entrenador del club, pero tengo que aceptar y comprender".

Entonces, simpatía por el FA y Gareth Southgate, y admiración por un ex manager de Inglaterra. Roy Hodgson estará en el área técnica contigua el domingo, y José lo llama "el jefe".

"Al final siempre hay un jefe", dice. "Sir Alex fue nuestro jefe durante muchos años, ahora Roy es nuestro jefe. Es una forma de mostrar respeto a quien tiene más experiencia y está en la liga durante mucho tiempo".

"Creo que especialmente para las personas más jóvenes (es bueno) mirar la parte superior del edificio y decir: 'Él es el jefe. Él es el elegido'. Y creo que todos debemos respetar eso.

"Me gusta mucho. Lo admiro. Tuve una gran relación con él cuando era el entrenador de Inglaterra y estoy muy feliz de que durante otra temporada haya alcanzado sus objetivos y que la próxima temporada vuelva a estar allí para ser nuestro jefe.

"Es una gran persona, es increíble. Tiene respeto por todos, así que creo que 'el jefe' le queda perfectamente".

Mourinho es 15 años más joven que Hodgson y quiere estar presente por el mismo tiempo. Y, al parecer, quiere hacerlo en la Premier League.

"Me conozco muy bien y sé lo que quiero de mi vida. Sé lo que el fútbol significa para mí, así que llegará un momento en que seré 'el jefe'".