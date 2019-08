José Luis Trejo llama a 'Chiquimarco' MENTIROSO.

El entrenador mexicano José Luis Trejo acusó al ex árbitro Marco Antonio Rodríguez mejor conocido como ‘Chiquimarco’ de ser una persona mentirosa, luego que el ex silbante fuera contratado para dirigir al Salamanca.

Chiquimarco es un mentiroso.

La situación se dio cuando el equipo de la Segunda B del futbol español diera a conocer que ficharía como entrenador a ‘Chiquimarco’ y luego el ex árbitro señalara que el director técnico José Luis Trejo lo quisiera utilizar como una marioneta y dirigir al club detrás de él, esto por no poder dirigir por no tener licencia europea. Dicha situación a manchado en los últimos días el nombre del estratega que llevó a la Final al Cruz Azul en la Copa Libertadores de 2001 ante la escuadra argentina del Boca Juniors.

A todo esto, el técnico mexicano se defendió en declaraciones realizadas a W Radio.

“No entiendo cómo una persona tan religiosa, como dice que es, diga tantas mentiras”, mencionó el técnico José Luis Trejo de entrada.

'Chiquimarco' es un mentiroso: José Luis Trejo

Trejo mencionó que el motivo por el cual fue despedido Marco Antonio Rodríguez del equipo del Salamanca fue sencilla, pues no tenía conocimiento del nombre de algunos futbolistas.

“Quiso, en sólo dos días, en dos prácticas, modificar todo. Qué no le gustaba el portero porque no sabía jugar con los pies, pero ni siquiera sabía su nombre. No puedes llegar sin conocer el entorno y cambiar todo de un tajo y sacar gente… No con solo dos días de trabajo”.

Trejo dice no tener ningún problema personal con ‘Chiquimarco’, además de que considera que debe recapacitar en su forma de actuar y de decir las cosas; pues es un gran error como se está manejando en su carrera.

“No tengo ningún problema con él, ni le envidio nada, ni le puedo decir otra cosa, ni ofenderle porque finalmente él solito se hizo daño. Se ha equivocado. Ha cometido un grave error en su carrera. Lo que él ha declarado es una mentira absoluta. Tendría que recapacitar y declarar lo que debe de ser”.

