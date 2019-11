Jorge Vergara fue presuntamente envenenado por Angélica Fuentes

El periodista deportivo de ESPN, Jorge Ramos, asegura que Javier Coello Trejo, el Abogado de Jorge Vergara, ha confirmado la investigación que se lleva a cabo con motivo del supuesto envenenamiento que pudo haber sufrido Vergara a manos de Angélica Fuentes, su ex esposa.

Durante meses no se tuvo noticia sobre la salud del en vida dueño de las Chivas de Guadalajara, cuando se supo sobre su padecimiento no se ahondó mucho en el tema, no se dieron a conocer las causas que le habías hecho perder la salud, a lo que los nuevos rumores responde con la posibilidad de que Fuentes haya sido quien le suministrara a Vergara alguna sustancia que afectara su salud.

Javier Coello ha informado acerca del exámen toxicológico que se le practicó al magnate aún en vida, en donde fueron identificadas diversas sustancias con un considerable nivel de toxicidad, las cuales podrían estar ligadas a alguna variedad de veneno.

Angélica Fuentes presuntamente le preparaba una bebida por las mañanas al empresario

El periodista también aseguró contar con pruebas de que Angélica Fuentes preparaba un licuado para consumo de Vergara por las mañanas, lo que resulta ser altamente sospechoso y apunta a una acción premeditada de la ex esposa.

El abogado también declaró que Jorge Vergara por su propia voluntad solicitó suspender la investigación del supuesto envenenamiento del que se cree Angélica Fuentes fue responsable, para que ella misma le diera oportunidad de tener convivencia con sus hijas, a quienes no había podido contactar por ningún medio por un lapso aproximado de tres años.

No se ha dejado en claro que sustancias son las que se encontraron en el exámen toxicológico, ni a qué variedad de veneno podrían pertenecer, sin embargo se ha hecho mención de una planta, la cual se también se especula que Vergara consumía regularmente en una infusión la cual se ha asociado al licuado que se dice Fuentes le preparaba a su ex esposo.

