Jorge Vergara: Las promesas fallidas del propietario de Chivas

Pasaron ya 17 años desde que Chivas cambió de dueño sin embargo en los últimos cinco años el Rebaño se coronó en el Clausura 2017 en la Liga MX y Copa MX, además de otro título copero en el Apertura 2015, pero muchas cosas siguen pendientes al interior del club.

Con carpeta en mano de su proyecto “Chivas de Corazón”, un 30 de octubre de 2002, Jorge Vergara logró en una polémica asamblea comprar alrededor de 190 certificados de aportación con un valor de 6 millones de pesos cada uno para así convertir a Chivas en una sociedad anónima.

La secuelas que afectaron al rebaño sagrado

El empresario Vergara cedió su lugar a Amaury Vergara.

17 años después y tras sortear disputas legales, Vergara se mantuvo firme al frente del cuadro tapatío. En este recuento te presentamos las promesas cumplidas e incumplidas.

Una de la últimas incumplidas fue cuando Vergara Madrigal argumentó un 3 de noviembre del 2016 reafirmando su promesa con la siguiente declaración “Di mi palabra cuando compré a Chivas, que por ningún motivo íbamos a tener la tentación de comprar un jugador de América” sin embargo en junio del 2019, se rompió la promesa al fichar a Oribe Peralta al rebaño sagrado.

Las últimas promesas fallidas.

Las promesas incumplidas en Chivas son las siguientes: No tiene el mejor césped, no tiene el mejor estacionamiento, no tiene los mejores dirigentes, mo tiene la mejor administración, no tiene los mejores técnicos, no tiene los mejores jugadores, no tiene los mejores porteros, no tiene los mejores defensas, no tiene los mejores medios, no tiene los mejores enganches, no tiene los mejores carrileros, no tiene los mejores delanteros, no tiene las mejores camisetas, no tiene los mejores partidos, no tiene los mejores resultados, no tiene los mejores mexicanos.

Campeón con Chivas en el Clausura 2017.

Promesas cumplidas: Tuvo el mejor estadio (Ahora es el de Rayados), tiene la mejor iluminación, tiene las mejores butacas, tiene los mejores vestidores (compitiendo con los de Rayados), tiene las mejores camisetas y tiene las mejores fuerzas básicas.

