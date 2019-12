Jorge Vergara: Angélica Fuentes ASEGURA no envenenar al dueño de Chivas.

Hace algunas semanas perdió la vida el empresario Jorge Vergara víctima de un paro cardiorespiratorio, en los últimos días surgió el rumor que su ex esposa Angélica Fuentes habría envenenado al padre de Amaury; por ello salió a desmentir dichos rumores sobre las acusaciones que surgieron en su contra.

"No (lo envenené). Fue otra terrible y gran mentira para sumarle a esa campaña en mi contra, hay cosas que no puedo comentar públicamente, porque firmamos un acuerdo, y me llama la atención que a la muerte de Jorge (15 de noviembre 2019), inmediatamente un día después, un reportero de deportes saca una nota en Los Ángeles -donde vivo con mis hijas-, pero retoma una información del 2015 que sacaron Jorge (Vergara) y su abogado. Empieza una campaña en mi contra, llamándome 'asesina', para mí cruzaron a un lugar insospechado, es una campaña bien organizada”, explica la empresaria en entrevista con el programa Los Periodistas, de la Octava.

Angélica Fuentes espera que sus hijas estén en el testamento

De momento una gran preocupación para la ex esposa de Jorge Vergara, es el que hayan contemplado a sus dos hijas para el testamento.

"Espero que se haga justicia para mis hijas, que tengan lo que verdaderamente les corresponde, por ser dos de los cinco hijos de Vergara. Eso implica, sencillamente, que Jorge haya hecho lo correcto y lo justo para sus cinco hijos, que les haya dado lo que corresponde a cada uno. Voy a buscar justicia para ellas, no nos han contactado [la familia de Vergara] en estos años que estuvimos separados y ahora que falleció", aseveró.

Cuando se dio el terrible hecho de la muerte de Jorge Vergara, fue un golpe duro para Angélica por el hecho de que sus hijas pasaron cerca de cuatro años sin tener contacto con el dueño del conjunto de las Chivas.

