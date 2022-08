Jorge Prado revive en Francia y recupera posición en el MXGP

Después de varias carreras de sufrimiento, en las que los problemas físicos y técnicos le habían privado de la posibilidad de luchar por la victoria, Jorge Prado ha vuelto a ser el que toda la afición española esperaba.

El gallego ha regresado al podio del mundial en la localidad francesa de Saint Jean D'Angely después de dos intensas mangas en las que volvió a competir con confianza y fuerzas para subir al tercer cajón de la entrega de premios.

De acuerdo con información de Marca Claro, el Covid-19 le había vuelto a poner contra las cuerdas justo en el momento en que su equipo había dado con la tecla en la puesta a punto de su Gas Gas.

Además sus salidas habían dejado de ser el arma secreta de Prado, con lo cual las últimas tres carreras habían sido un auténtico sufrimiento para el lucense. Aún así, Jorge mantenía la ilusión por conseguir un buen resultado antes del final de temporada y así lo hizo en tierras galas.

Prado marcó su decimosexto holeshot y lideró con maestría y contundencia el noventa por ciento de la carrera, siendo superado solo a falta de media vuelta para el final, por el Campeón del Mundo Tim Gajser.

Espero seguir mejorando para dar un paso más en Turquía y mejorar esta posición...solo me falta media vuelta...Prado se había defendido con garra de Renaux y Seewer y había dado muestras de volver a ser él mismo”.

“Mi estado de salud casi me impide correr”

"Desde Lommel vengo sufriendo con mi estado de salud que casi me impide montar en moto, pero hoy he salido bien, he liderado a gusto y solo me ha faltado media vuelta para conseguirlo. Espero seguir mejorando para dar un paso más en Turquía y mejorar esta posición".

De esta forma Jorge supera a Coldenhoff en el campeonato y vuelve a situarse tercero. El otro español en Francia, Rubén Fernández, aún no ha podido volver a su máximo nivel de forma tras la lesión y ocupó la undécima posición.

