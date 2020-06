Jorge Masvidal AMENAZA a Dana Whites con dejar la UFC

El peleador norteamericano, Jorge Masvidal, se encuentra analizando la posibilidad de abandonar la UFC y le ha solicitado al presidente de la compañía, Dana White, que lo libere de su contrato, como una estrategia de sumarse a la protesta del campeón Jon Jones contra la organización de las Artes Marciales Mixtas por diferencias financieras, ya que aseguró que el problema es el dinero que le ofrecen por su próxima pelea.

Masvidal y Jones quieren dejar la UFC

El luchador se quejó de que la UFC pretende pagarle por una pelea por el título con Kamaru Usman menos dinero del que se llevó en su enfrentamiento ante Nate Díaz. Masvidal expresó su enojo en una serie de tuits. "Si no valgo la pena, déjenme ir", dijo en uno de ellos, agregado en otro: "¿Por qué quieren hacerme pelear por la mitad del dinero que gané en mi última pelea solo porque mi oponente no vende tanto?".

Jorge Masvidal se impuso ante Dana White

Además, Jorge Masvidal no quiere saber nada con que la culpa es de la pandemia: "No me vengan con excusas de la pandemia, cuando los reportes muestran que las acciones en el mercado de valores han llegado a su más alto", tuiteó el luchador para terminar apuntándole a Dana White "Todos están volviendo a trabajar y te estás comprando una isla."

Dana White ha sido confrontado por Jorge Masvidal y Dana White

Dana White, tampoco se quedó callado y le respondió al luchador durante la rueda de prensa previa al UFC 250. Fiel a su estilo, no se anduvo con vueltas: "Nadie obliga a los peleadores a competir, así que si alguien no quiere pelear, no tiene que hacerlo. Son contratistas independientes. No estamos rogando a nadie para que pelee." Toda esta polémica entre Masvidal y la UFC pone en duda su pelea por el título de peso wélter ante Kamaru Usman.