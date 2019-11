Jorge Masdival quiere un tiro con "Canelo" Álvarez

Masdival: "Tengo ganas de partirle la cara al Canelo"

Este sábado el UFC 244 culminó con un combate espectacular en el Madison Square Garden, en donde Jorge Masvidal le ganó por nocout técnico a Nate Díaz.

El californiano le exigió de inmediato la revancha a Masvidal, quien no dudó en aceptarla en ese momento; sin embargo, Jorge quiere un cara a cara con Canelo Álvarez.

“Puedo boxear y tengo ganas de partirle la cara a Canelo. Puedo boxear, correr, trabajar en diferentes ángulos, y tengo ganas de pelear contra él. Quizás es una señal que yo haya peleado hoy y él también, pero quiero tener la oportunidad de subirme al ring con él”, mencionó Masvidal.

El cubano quiere pelear con Saúl Álvarez.

La batalla entre estos dos gladiadores se tituló 'The Baddest Mother FU#%&$' (BMF) , y el cubano-americano recibió el título a manos de Dwayne 'The Rock' Johnson tras el tercer episodio, donde los doctores determinaron que Díaz no podía continuar por un profundo corte en el párpado derecho.

El cubano dominó toda la pelea y tumbó varias veces a Nate Díaz, quien desde el round 1 ya estaba totalmente bañado en su sangre.

