Jorge Isaac Rojas es castigado por la Comisión de Árbitros

Tras la polémica que ha generado el árbitro Jorge Isaac Rojas, durante sus últimos partidos con el VAR pero sobre todo en el encuentro Veracruz contra San Luis, la Comisión de Árbitros decidió mandarlo a descansar para esta jornada doble del Torneo Apertura 2019.

Jorge Isaac Rojas recurre al VAR

El castigo responde a que el silbante utilizó dos veces el VAR para analizar una misma jugada, en la que primero marcó penal en favor del Veracruz y posteriormente declinó y canceló el cobro desde los 11 pasos luego de volver a recurrir al dispositivo tecnológico.

Jorge Isaac Rojas en duelo Veracruz vs San Luis

Durante el encuentro entre León y Chivas, Isaac Rojas, utilizó en aproximadamente cinco ocasiones el VAR lo que también terminó por generar polémica.

Isaac Rojas en duelo León vs Chivas

la Comisión de Árbitros definió a los silbantes que pitarán la Jornada 7

De esa manera la Comisión de Árbitros definió a los silbantes que pitarán la Jornada 7 que arranca este martes; Erick Yahir Miranda será el árbitro designado para el América vs Pachuca, Luis Enrique Santander para el León vs Santos, César Ramos Palazuelos el Necaxa vs Toluca y José Alfredo Peñaloza el Tijuana vs Cruz Azul.

Como parte de la actividad del miércoles; Diego Montaño dirigirá el Montertey vs Pumas, Oscar Mejía el Puebla vs Juárez, Fernando Guerrero el Veracruz vs Querétaro, Marco Ortiz se encargará del San Luis vs Morelia y Fernando Hernández el Atlas vs Tigres.

