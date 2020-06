Jorge Campos revela el secreto de sus coloridos uniformes (VIDEO)

No cabe duda que uno de los estandartes más importantes del futbol mexicano hasido y será el gran Jorge Campos, quien revolucionó la portería e impuso moda en el futbol; el Inmortal, nadie como él para presumir ese distintivo; el acapulqueño que nunca será olvidado por ser el mejor portero mexicano de todos los tiempos y portar los uniformes extravagantes y fantasías de colores que no hicieron más que darle la vuelta al mundo.

Jorge Campos

Jorge Campos habló sobre sus uniformes

El legado del histórico ex guardameta rebasó fronteras y también generaciones, pues muchos aficionados que crecieron en los 80 y en los 90 recordarán a la perfección sus vuelos en el arco y sus rebeldías para salir de él, así como sus inigualables indumentarias, pero para las nuevas generaciones la leyenda de Jorge Campos tampoco ha pasado inadvertida.

Jorge Campos es el mejor portero de la historia del futbol mexicano

Videos, fotos y más, pero nada mejor que escucharlo de la propia voz del ex seleccionado mundialista, ya que Jorge Campos mantiene el recuerdo de aquellos uniformes que marcaron época y que reflejaron en cada color y cada figura los orígenes y personalidad de quien siempre quiso llevar consigo su tierra natal y las tardes de surf en la playa. Pocos paisajes podrían ser tan coloridos como un atardecer en Acapulco.

Jorge Campos ha sido imitado en todo el mundo

Te puede interesar TV Azteca: Jorge Campos dona jersey para una noble causa (VIDEO)

“Siempre me gustó el mar, la playa, correr ahí en la playa, surfear, de niños todos queremos surfear, y las bermudas siempre me gustaron así largas, como ya no podía hacerlo, traté de llevar los colores a la portería porque es lo que me gusta. En esa época así se usaba. Nunca pensé en todo lo que iba a revolucionar, los colores, el diseño”.