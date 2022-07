Jorge Campos lo consideraba su maestro y mejor que Memo Ochoa

Jorge Campos es uno de los mejores arqueros en la historia de la Selección Mexicana. No sólo hablando en un top nacional, sino también internacional, ya que jugadores reconocidos de la talla de Oliver Khan o Iker Casillas lo han considerado como un arquero TOP y una gran leyenda.

Es por ello que el ahora comentarista de TV Azteca es una de las voces más influyentes en cuanto a fútbol se refiere, junto a Christrian Martinoli y Luis García, y más aún cuando se trata de porteros.

De acuerdo con el portal El Futbolero, Campos considera como el mejor arquero de la historia (mucho mejor que Guillermo Ochoa, actual portero del Club América) a aquel que una vez fue su maestro. Así es, estamos hablando del gran Pablo Larios.

Jorge Campos admira a Pablo Larios

"Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese a muchos, sobre todo a los que no conocen el arco. Siempre le estaré agradecido por lo que me enseñó. Gracias a él, la gente se acuerda mucho de mí. Creo que fui su obra maestra, por todo lo que me entrenó. Gracias ídolo." comentó Campos.

Es importante destacar que actualmente, Guillermo Ochoa entra dentro de un top de mejores arqueros mexicanos de la historia, sin embargo, para el “Inmortal” Jorge Campos no entra como el número uno.

En una entrevista en en canal de YouTube llamado ZABALIVE, el ex arquero respondió quién era el mejor arquero en la historia de la Selección mexicana para él, a lo que no dudó en nombrar a Larios.

¿Quién fue Pablo Larios?

Pablo Larios Iwasaki fue un futbolista mexicano, que se desempeñaba como portero. Fue portero y capitán en varios equipos de la primera y segunda división así como la selección mexicana de fútbol. Se caracterizó por un estilo arriesgado de jugar el balón más allá de la portería.

Desafortunadamente, el único futbolista en la historia de la Selección Mexicana convocado mientras jugaba en la segunda división, perdió la vida el 31 de enero de 2019 en la Ciudad de Puebla, México, a causa de una parálisis.

